Ce fut bref. Le jury du Festival de Cannes présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund s’est montré uni pour défendre les couleurs de la Palme d’or remise à Justine Triet pour Anatomie d’une chute, film de procès passionnant qui sortira en salle le 23 août.

« C’était épuisant de regarder ces 21 films tous ensemble », lance le président du jury. Avant de préciser : « Je n’ai pas pris la décision tout seul, nos conversations ont été très animées. » L’acteur Denis Ménochet a lui aussi apprécié l’expérience. « C’était passionnant de voir des films avec des gens aussi différents » a-t-il déclaré.

Un choix difficile mais assumé

« Cela n’a pas été facile cette année tant la compétition était riche, avoue le président. Mais c’est peut-être le cas tous les ans. » La presse internationale donnait The Zone Of Interest de Jonathan Glazer, grand favori. Questionné sur ce sujet, Ruben Östlund s’est montré plutôt sec. « Nous ne lisions pas les critiques. Nous nous enfermions et restions concentrés sur nos propres discussions. » D’accord.

Le président du Jury s’est montré à peine plus prolixe pour défendre le film de Justine Triet. « C’était une expérience collective très intense, tout ce que j’attends du cinéma. »

C’est tout, le jury n’en dira pas plus. De leurs discussions, on saura juste qu’elles ont été également très intenses, selon la comédienne Brie Larson. On aurait aimé qu’ils nous en disent un peu plus mais Ruben Östlund avait prévenu et il a tenu parole : rien n’a filtré des échanges entre les jurés.