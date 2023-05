Juliette Binoche et Benoît Magimel, soit le top du cinéma français, étaient attendus ce mercredi soir au pied des marches pour la présentation de La Passion de Dodin Bouffant du réalisateur franco vietnamien Tran Anh Hung. Dans sa version internationale, le titre du film est traduit The Pot-au-feu.

L’événement du jour : Les gourmandises de Binoche et Magimel

Un événement qui fait saliver. La Passion de Dodin Bouffant : les plus littéraires de nos lecteurs savent qu’il s’agit d’une adaptation d’une BD de Mathieu Burniat. On y suit l’histoire d’amour entre le gastronome Dodin, interprété par Magimel, et sa cuisinière Eugénie, jouée par Binoche. Une intimité culinaire (et plus si affinité) à laquelle les deux acteurs, qui ont vécu ensemble, étaient sans doute familier.

L’image du jour : Le regard noir de Tom Hanks

Si l’équipe d’Asteroid City affichait un large sourire en haut des marches, quelques minutes auparavant, les photographes ont immortalisé une scène étonnante… On y voit Tom Hanks, le visage tendu, s’énerver contre un employé du Palais des Festivals. L’image n’a pas manqué de faire illico le tour des réseaux sociaux.





Avant que Rita Wilson, son épouse, rétablisse la vérité sur cet échange apparemment houleux. Mais non, Tommy n’était pas en colère, il ne comprenait tout simplement pas comment se frayer un chemin pour rejoindre l’équipe du film de Wes Anderson sur le tapis rouge. « Je ne vous entends pas. Les gens crient. Qu’avez-vous dit ? Où devons nous aller ? » C’est ce qu’il demande à l’employé. L’an dernier, une scène était arrivée sur un autre tapis rouge : même regard noir de l’acteur parce qu’un fan avait failli faire tomber son épouse. « Arrêtez ça ! Reculez, vous renversez ma femme », s’était-il alors écrié.

La citation du jour : Kitano peut mieux faire

Je reviendrai à Cannes avec un meilleur film la prochaine fois »

C’est ce qu’a assuré Takeshi Kitano aux festivaliers après la projection de son film Kubi dans la section Cannes Premières. Le cinéaste japonais présentait son dernier film, le premier depuis Outrage Coda en 2017, production luxueuse sur des clans qui se déchirent en 1582, avec Takeshi-san lui-même dans le rôle d’un chef cruel surnommé le Primate. Le réalisateur, qui s’était déjà essayé au film historique avec Zatoichi en 2003, va encore plus loin dans le délire jubilatoire et foutraque.

A suivre demain : Breillat, Wenders et Tarantino

Catherine Breillat n’avait pas tourné de films depuis dix ans. Revoici la plus sulfureuse des réalisatrices française avec une histoire vénéneuse de famille où Léa Drucker en brillante avocate tombe sous le charme du fils d’un premier mariage de son mari. On suivra aussi avec attention le retour en compétition de Wim Wenders avec un film tourné au Japon. Au même moment, à la Quinzaine des cinéastes, Quentin Tarantino donnera une leçon de cinéma un peu à la façon de celle qu’il avait donné fin mars au Grand Rex.