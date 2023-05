Ils ont fait se tordre de rire le Festival de Cannes où l’on se poile assez peu devant l’écran, Benoît Magimel et Reda Kateb partagent la vedette d’Omar la fraise d’Elias Belkeddar, présenté en séance de minuit, où ils font les quatre cents coups à Alger. Il faut dire que l’Omar du titre est devenu fort impopulaire en France où l’attend une peine de vingt ans de prisons s’il tente d’y remettre les pieds.

« Mon personnage est là pour veiller au grain et protéger Omar, qu’interprète Reda, explique Benoît Magimel à 20 Minutes. Il veut lui faire accepter de vivre dans ce pays alors que son copain ne rêve que de manger du camembert, boire du bon vin et repartir en France. » Omar est incapable de se tenir tranquille, multipliant les bêtises qui pourraient le faire coffrer.

Sur la même longueur d’onde

Les comédiens sont irrésistibles en bandits à la petite semaine aussi redoutables que capricieux. « On s’est bien amusés à casser des gens en deux, plaisante Reda Kateb. Comme j’ai peu fait de comédies, j’avais l’impression de découvrir de nouvelles notes et de jouer du piano à quatre mains. » Les nombreuses scènes de violence ont un côté « cartoon » qui les désamorce. Et la complicité palpable entre les deux compères fait le reste. « J’ai senti qu’on avait une sensibilité commune même si on n’avait pas la même façon de jouer. On avait la même approche », déclare Benoît Magimel.

Reda Kateb ne tarit pas non plus d’éloges sur son partenaire. « J’ai senti très vite quelque chose de droit, sans masque, chez Benoît ce qui n’est pas courant chez les acteurs. La reconnaissance entre nous a presque été chimique tant elle a été immédiate. »

« Nos personnages sont des hommes libres avant tout, précise Benoît Magimel. Quand on choisit ce type de vie, il faut s’attendre à beaucoup de souffrance. Mais ce sont des jouisseurs, des enfants mais pas des guignols. »

Mais pourquoi diable Omar a-t-il été surnommé « La Fraise ». Y a plein de légendes qu’il se raconte, et plein de rumeurs que d’autres font circuler mais il faut voir le film en entier pour le savoir, déclare Reda Kateb. Cela sera possible dès mercredi prochain dans les salles de cinéma.