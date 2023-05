Pedro Almodóvar est détendu. Le réalisateur espagnol sait déjà qu’il n’aura pas la Palme d’or cette année à Cannes ! Strange Way of Life, court métrage de trente minutes racontant l’histoire d’amour entre deux cow-boys n’est tout simplement pas en compétition. « Je me sens totalement relax car je n’ai aucune pression », avoue-t-il à 20 Minutes.

Ethan Hawke et Pedro Pascal forment un couple sensuel et touchant dans le film. Seul le premier a accompagné le réalisateur sur la Croisette. Le second a déclaré forfait pour cause de tournage. « J’ai tout de suite pensé à eux deux une fois que j’ai eu écrit mon scénario, explique Pedro Almodóvar. Ils sont aussi différents que complémentaires. C’était important pour créer un couple dynamique. »

Son premier film en langue anglaise avant un film aux Etats-Unis

Ce film produit par la maison Yves Saint Laurent (comme Lux Aeterna de Gaspar Noé) est le premier en langue anglaise du réalisateur espagnol. « J’en avais envie depuis longtemps mais j’avais peur, reconnaît le cinéaste. M’y essayer sur un format court constituait une occasion parfaite. »

D’ailleurs, sa société de production a annoncé ce jeudi que Pedro Almodóvar préparait actuellement son premier long métrage tourné aux Etats-Unis. « Oui, nous voulons faire quelque chose aux Etats-Unis. Nous sommes impatients mais ce n’est pas encore défini », a ainsi déclaré Esther Garcia, productrice de la société du cinéaste, El Deseo, en marge d’un panel sur le cinéma espagnol au Marché du film.

Pour en revenir au film, hommage aux classiques du western, Strange Way of life avait tout à fait sa place sur la Croisette. « Je me suis inspiré des œuvres de grands cinéastes comme Howard Hawks ou Anthony Mann plus que la réalité des cow-boys des années 1910, insiste Pedro Almodóvar. C’est pour cela qu’il n’y a pas de scènes de sexe explicites dans le film. Cela aurait détonné avec le style que j’ai choisi. J’ai préféré donner plus de place à l’imagination du spectateur. » Ce parti pris n’a pas dérangé les festivaliers qui ont fait un triomphe au maître. « On aurait dû me donner la Palme d’or d’honneur cette année, plutôt qu’à Michael Douglas. J’aurais adoré ça ! », plaisante le réalisateur taquin. On transmet cette belle idée aux organisateurs pour l’an prochain.