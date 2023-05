Une star du rap français sur la BO du prochain Transformers. MC Solaar a accepté d’écrire un morceau sur mesure pour le septième volet de la franchise, réalisé par Steven Caple Jr. et prévu sur les écrans le 7 juin prochain, selon des informations exclusives de Paramount.

Pourquoi le rappeur français ? L’intrigue de Transformer : Rise of the Beasts se déroule en 1994, date à laquelle MC Solaar a traversé les frontières et conquis les Etats-Unis. Il a su se frayer un chemin dans le club très fermé du hip-hop américain.

Rendez-vous le 26 mai

Rappelons qu’à l’époque, MC Solaar classe son deuxième album, Prose Combat, considéré comme un classique du rap, à la cinquième place des charts américains. On y trouve les tubes Nouveau Western, Séquelles et Obsolète. Pour découvrir le titre inédit du rappeur sur Tout se transforme, la bande originale de Transformers : Rise of the Beasts, rendez-vous le 26 mai.

L’intrigue du septième opus se déroule dans le New York des années 1990. Optimus Prime et ses acolytes s’apprêtent une nouvelle fois à défier Unicron et les Decepticons, épaulés par nouvelle catégorie de Transformers : les Maximals. Phénomène de la pop culture, Transformers comptabilise 12 millions d’entrées en France et 4,8 milliards de dollars au box-office mondial. Et le septième volet met déjà le paquet.