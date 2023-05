Des stars en veux-tu en voilà : c’est ce que propose, dès son ouverture ce mardi, la 76e édition du Festival de Cannes. Comme chaque année, les amateurs de selfies et d’autographes vont avoir du pain sur les marches.

Dès mardi 17 mai, pour l’ouverture, Maïwenn et son Jeanne du Barry promettent de belles sensations avec Johnny Depp sur le tapis rouge bientôt suivi par sa fille Lily-Rose Depp pour la série The Idol. Pedro Pascal a déclaré forfait pour le court métrage de Pedro Almodovar Strange Way Of Life mais le réalisateur espagnol est accompagné d’Ethan Hawke. Et ce n’est qu’un début ! Car Michael Douglas va aussi recevoir une Palme d’or d’honneur dès mardi.

Des stars internationales

Jeudi 19 mai, Indiana Jones alias Harrison Ford prend la Croisette d’assaut pour Le Cadran de la destinée, l’une des projections les plus attendues de 2023. Sean Penn doit aussi venir pour Black Flies de Jean-François Sauvaire avant de céder la place vendredi 20 mai à Leonardo Di Caprio et Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

Les comédiennes ne sont pas oubliées. Natalie Portman et Julianne Moore vont escorter Todd Haynes et son May December samedi 21 mai. Mais le grand gagnant de la montée des Marches en belle compagnie pourrait être Wes Anderson. Scarlett Johansson, Tilda Swinton et Margot Robbie ont prévu de l’escorter mardi 23 mai.

Des vedettes françaises et Tarantino pour finir

Côté français, Vincent Lacoste et Anaïs Demoustier pour Le Temps d’aimer de Katell Quillévéré le 20 mai et Guillaume Canet pour Acide de Just Philippot le 21 mai, sont annoncés. Virginie Efira et Melvil Poupaud suivront dimanche 22 mai avec L’amour et les forêts de Valérie Donzelli. Juliette Binoche et Benoît Magimel font partager La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung mercredi 24 mai, suivis le lendemain par Léa Drucker pour L’Eté dernier de Catherine Breillat. Dans les sections parallèles, Karim Leklou et Vimala Pons font partie des vedettes annoncées le 19 mai à la Semaine de la critique. Pierre Niney, complice de Michel Gondry, sera le 21 mai à la Quinzaine des cinéastes. Cette même section qui a invité Quentin Tarantino jeudi 25 mai à présenter « un film surprise ».

Il ne reste plus aux amateurs qu’à s’armer de patience en même temps que de leurs carnets, smartphones et appareils photos. Bon courage et bonne chasse !