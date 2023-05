Dans la famille Toretto dont Vin Diesel est le patriarche, je demande… tout le monde ! Fast & Furious X de Louis Leterrier, c’est le commencement de la fin : la première partie d’un diptyque qui clôturera la saga. Pour fermer la boutique, le réalisateur français s’est lâché comme un gamin à qui on aurait confié des pétards et un circuit de petites voitures. Son film, divertissement décomplexé, réunit tous les complices de Vin Diesel plus un super méchant joué par Jason Momoa.

« Je suis fan de Fast & Furious depuis le premier volet que j’ai vu en compagnie de Jason Statham pendant que je tournais Le Transporteur avec lui, confie le cinéaste à 20 Minutes. Cette projection m’a beaucoup influencé. Etre chargé des deux derniers épisodes est une consécration pour moi. J’ai voulu y mettre de l’action et du cœur. » Ce mélange qui fait le charme de la saga est plus que jamais présent dans cet épisode où le fils du héros est pris pour cible.

De la famille et de l’action

« La famille a toujours été au centre des “Fast & Furious”, déclare Louis Leterrier et elle l’est aussi sur le tournage. Tout le monde s’est montré bienveillant à l’égard du nouveau venu que je suis. » S’il n’est pas nécessaire d’avoir vu les précédents volets pour suivre, il est clair que cela constitue un atout de poids que de connaître des personnages qu’on a plaisir à retrouver. On conseille à cet égard de ne pas rater la séquence post-générique.

Bien évidemment, les poursuites et les destructions sont aussi nombreuses que variées : un vrai bonheur pour les amateurs d’action qui n’en croiront pas leurs yeux notamment lors d’une scène ahurissante dans les rues de Rome. « J’ai voulu revenir à des cascades un tout petit peu plus réalistes », confie Louis Leterrier. Pas question d’aller dans l’espace comme dans l’opus 9 mais cela ne veut pas dire que les héros gardent les pieds sur terre : ils préfèrent de beaucoup appuyer sur le champignon !

La suite dans deux ans

« Il y a quelque chose de beau dans la façon dont la saga prône une forme de liberté tout en mettant la famille en avant. J’ai voulu retrouver l’essence de ces héros dont le superpouvoir passe par la voiture », insiste Louis Leterrier. C’est réussi, car on reste bouche bée devant Fast & Furious X. Dire qu’il va falloir attendre deux ans pour la suite que Louis Leterrier est en train de préparer. On a très très hâte. Encore vroum !