Il a un peu disparu des écrans ces dernières années après avoir cartonné dans les années 1990 en jouant dans des films comme Sexcrimes ou Mary à tout prix. Matt Dillon va bientôt faire son grand retour au cinéma. L’acteur américain sera à l’affiche de Maria, le second long métrage de Jessica Palud. Adaptation du livre de Vanessa Schneider Tu t’appelais Maria Schneider, sorti en 2018 chez Grasset, le film est un biopic de l’actrice française, connue pour son rôle dans Le dernier tango à Paris aux côtés de Marlon Brando.

Matt Dillon incarnera la légende du cinéma américain tandis que l’actrice franco-roumaine Anamaria Vartolomei incarnera Maria Schneider. L’acteur belge Jérémie Renier sera également à l’affiche du film, dont la date de sortie n’est pas encore connue.

La production recherche des bons danseurs

Pour les besoins du tournage, prévu à Rennes et ses alentours entre le 19 et le 28 juin, la société Fin Août Productions recherche plusieurs figurants, des hommes et des femmes âgés de 18 à 60 ans. « Bons danseurs maîtrisant le style des années 1970-1980 (rock, twist, jerk, funk, disco, etc.) pour incarner des « oiseaux de nuit » de la mythique boîte de nuit parisienne Le Palace », précise l’annonce du casting.









Des techniciens de cinéma (cadreur, ingénieur son, maquilleuse, habilleuse, etc.) sont également recherchés pour jouer leur propre rôle sur un plateau de tournage.