« On était une vraie bande sur le tournage et je crois que ça se sent dans le film », confie à 20 Minutes Manu Payet (qui insiste pour qu’on dise « paillette »). Melissa Drigeard a réuni une belle troupe pour Hawaii, comédie chorale où des potes doivent gérer les vérités qu’ils se sont dites alors qu’ils pensaient mourir à la suite d’un tsunami.





Elodie Bouchez, Bérénice Bejo, Eye Haïdara, Pierre Deladonchamps, William Lebghil et Nicolas Duvachelle se sont joints à Manu Payet sur l’île de La Réunion où le tournage s’est déroulé. « C’était marrant de jouer un rôle et que mon île de naissance en joue un aussi, plaisante Manu Payet. La Réunion incarne Hawaï de façon très convaincante dans le film et j’espère l’être autant dans mon personnage. »

Une profonde empathie

L’acteur émeut quand il fait passer les sentiments douloureux que ressent un homme qui découvre les mensonges de ses proches. « Cela me changeait agréablement de ne pas avoir à faire le rigolo », confie-t-il. En révélant un aspect plus grave de sa personnalité, Manu Payet fait apparaître sur l’écran les facettes d’une mélancolie déjà perceptible dans son excellent spectacle Emmanuel 2 qu’il joue actuellement dans toute la France. « Je ressens une profonde empathie pour mon personnage et j’aimerais que les spectateurs la ressentent aussi. C’est une belle chose la mélancolie, déclare-t-il. Surtout au bord de la mer où elle contraste avec les paysages ensoleillés. » Mélancolique, peut-être Manu Payet, mais il n’empêche qu’on rit souvent face aux échanges de ces héros dont la complicité est mise à rude épreuve.