Un an pour offrir quinze minutes de film à l’occasion de la journée « May The 4th Be With You ». C’est ce qu’ont brillamment réussi le réalisateur français Julien Chheng et son équipe du studio La Cachette avec The Spy Dancer pour la saison 2 de Star Wars : Visions. Cette anthologie, disponible ce jeudi sur Disney +, réunit des courts métrages d’animation inspirés par la saga et venus de neuf pays différents. « On avait une énorme pression, confie Julien Chheng à 20 Minutes, un peu comme si on participait au concours de l’Eurosivion. »

















Le coréalisateur d’Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie n’en est pourtant pas à son coup d’essai en dehors de nos frontières : le studio et lui ont participé aux séries Love, Death and Robots et Primal. C’est d’ailleurs après avoir découvert ces travaux récompensés aux Emmy Awards que Lucasfilm a fait appel à Julien et à La Cachette pour conter l’histoire d’une danseuse au charme vénéneux et au passé chargé.

Un rêve devenu réalité

« Star Wars, c’est un rêve de gosses pour beaucoup d’entre nous, explique Julien Chheng. On y a mêlé les combats au sabre laser à des aspects typiquement français comme une espionne à la Mata Hari et une histoire de famille comme les fans de la saga les apprécient. » Lambert Wilson et Camille Cottin, acteurs français connus outre-Atlantique, prêtent leurs voix à deux des héros.

« Une fois que le scénario a été approuvé, on nous a laissé une liberté totale pour toutes les étapes, se souvient Julien Chheng. C’était une belle expérience surtout quand on a pu aller au Skywalker Ranch pour la postproduction et collaborer avec des techniciens qui ont travaillé avec de grands cinéastes américains comme Spielberg et Lucas. »

La « French Touch » à son meilleur

La « French Touch » ainsi que l’appellent les Anglo-saxons, ce « je-ne-sais-quoi » qui fait le charme de nos animateurs est très présente dans le graphisme dynamique du film. La simplicité apparente du trait renforce la puissance d’une action baignée de performances où l’accent « bien de chez nous « a été volontairement souligné. « The Spy Dancer constitue une nouvelle étape pour avancer vers de nouveaux projets plus personnels tant en série qu’en films » , précise Julien Chheng. Mu Yi, long métrage qu’il développe en ce moment, met en scène une aventurière qui n’est pas sans rappeler l’héroïne de The Spy Dancer. La Cachette n’a pas fini de mettre à jour l’immense talent de Julien Chheng.