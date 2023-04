Imaginez un film de 2’20, format imposé depuis treize ans par le Nikon Film Festival, avec des personnages, mais sans acteurs, avec une réalisatrice aux commandes et une intelligence artificielle pour exécuter les ordres. Anna Apter a probablement signé le film le plus mystérieux, le plus intrigant et le plus audacieux de la sélection. Son titre : /Imagine, comme « imagine, c’est quoi d’avoir 13 ans aujourd’hui, à l’heure des mondes virtuels et des réseaux sociaux ? »

Le film d’une jeune plasticienne très douée

Un film à la fois bluffant et malin dont la mise en abyme est d’autant plus redoutable qu’il a entièrement été conçu avec l’aide d’une intelligence artificielle. Actrice, plasticienne et scénariste très douée, habituée de se mettre en scène elle-même avec son chien, la jeune femme explique ainsi sa démarche sur son compte Instagram : « J’ai écrit un texte puis j’ai demandé à une IA de générer des images précises que j’avais en tête et que j’ai animées. Aucun enfant n’a fait d’heure supp pour les besoins de cette vidéo car ils n’existent pas. » Ses récompenses, elles, existent bel et bien : prix de la mise en scène et le prix de la critique.

Sur le thème imposé cette année, 13, le jury présidé par Alexandre Astier n’a pas osé lui remettre son grand prix, qui revient finalement au plus consensuel Tears come from above de Manon Stutz et Margaux Fazio sur un vieil homosexuel qui se souvient de sa déportation et comment il fut miraculeusement sauvé par une succession de chiffres 13 tatoués sur son bras. Ce film en allemand a également remporté le prix International.

Neuf autres films primés

Après plusieurs mois de compétition, de délibérations et la cérémonie de remise des prix qui s’est achevée ce vendredi soir au Grand Rex ce 21 avril, les autres lauréats de la 13e édition du Nikon Film Festival ont également été dévoilés :

Prix d’interprétation féminine : Shirine Boutella pour La Maintenance

Prix d’interprétation masculine : Bertrand Goncalves pour 13 euros

Prix du scénario : La Grinta

Prix de la photographie : Réincarné

Prix du montage : Dommage

Prix du son : L’étreinte

Prix des écoles : Linguine n°13

Prix Sens Critique : Ecroma Teio

Prix du public : 13 ans

Autant de films à voir et à revoir sur le site du festival. Et maintenant que les prix ont été remis, comment gagner l’an prochain ? 20 Minutes avait écrit un article là-dessus qu’on vous propose de relire ci-dessous.