Comment Rocket, raton laveur (même s’il refuse d’être défini ainsi) teigneux est devenu un guerrier doublé en anglais par Bradley Cooper ? Dans Les Gardiens de la galaxie 3 en salle mercredi prochain, James Gunn fait mieux connaître ce favori des fans tout en faisant le point sur les aspirations des autres héros toujours incarnés par Chris Pratt Zo, Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff et Karen Gillian sans oublier la voix de Vin Diesel qui fait parler Groot dans la version originale.









« Je savais que je voulais que Rocket soit au cœur du récit, précise James Gunn et cela m’importait d’autant plus que je me sens particulièrement proche de lui. » Cette complicité que le réalisateur ressent pour le personnage est largement partagée par le public et son histoire constitue le point fort d’un récit qui n’exclut pas quelques répétitions et lenteurs.

Où en étions-nous ?

Peter Quill est inconsolable depuis qu’il a perdu l’amour de sa vie, Gamora. Il se console avec la bouteille, la canette, peu importe le flacon, seul compte l’alcool qu’il peut se mettre dans le gosier. Une attaque visant Rocket va lui remettre les idées dans le bon sens pour sauver son meilleur ami. Tout cela est ponctué de tubes rock qui dynamisent l’action et qui sont la marque de fabrique de la saga. On bat joyeusement la mesure à chaque combat dans des décors souvent très inventifs.

Du nouveau chez les méchants

Là, il y a vraiment à boire et à manger. Will Poulter constitue une adjonction très réussie à l’univers de la franchise dans le rôle d’Adam Warlock. L’évolution de son personnage suit une arche intéressante. Plus que celle du Grand méchant qu’interprète Chukwudi Iwuji qui perd de son autorité à force de vitupérer sur ses troupes en postillonnant. Ses crises de fureur, trop fréquentes, finissent par taper sur le système d’un spectateur qui aimerait qu’il baisse un peu le son et qu’il mette sa main devant sa bouche avant de hurler.

Les animaux superstars

Rocket a un passé faisant de lui l’ami de tous les animaux souvent bien maltraités par des créatures qui s’estiment supérieurs à eux. C’est l’un des moteurs de l’histoire que de souligner l’importance des relations entre les espèces. Certaines apparitions, répugnantes de prime abord, révèlent des cœurs d’or et des capacités fort pratiques au moment du combat. On aime vraiment beaucoup le chien Cosmo et une espèce de bestiole velue et affectueuse, idéale pour donner envie d’acheter la peluche.

L’amitié par-dessus tout

Le triomphe des Gardiens de la galaxie vient beaucoup de l’attachement que le spectateur ressent pour ces marginaux amis envers et contre tout malgré - ou peut-être grâce - à leurs faiblesses. Ce troisième opus ne fait pas exception à la règle en offrant de surcroîts de sympathiques apparitions surprises. Il est sans doute raisonnable d’arrêter ici les aventures des Gardiens mais c’est avec un petit pincement au cœur qu’on leur dit au revoir pour ce dernier volet de la franchise.