Corinne Masiero et Vincent Chalambert forment un duo attachant dans La Marginale de Franck Cimière. Elle joue une SDF bourrue qui entraîne un handicapé mental dans un périple fou pour partir à la recherche de son fils. Une somme d’argent providentielle permet à ces deux laissés-pour-compte de tracer la route à bord d’une voiture sans permis.

La comédienne est ravie d’avoir pu donner la réplique à Vincent Chalambert, membre de la compagnie du Théâtre du cristal qui promeut la création artistique de personnes en situation de handicap. « Vincent est beaucoup plus professionnel que moi, explique Corinne Masiero à 20 Minutes. Il a une vision d’ensemble sur le film car, contrairement à moi, il travaille beaucoup en amont. » Leurs prestations se complètent parfaitement, l’un contrebalançant par sa gentillesse ce que l’autre peut avoir de constamment agressif.

Transformer ses faiblesses en force

Vincent Chalambert est une vraie découverte qui gagne immédiatement le cœur du spectateur par sa douceur et sa générosité, même quand son personnage fait de grosses bêtises notamment avec le pactole de sa nouvelle amie. « Elle s’énerve parfois contre lui mais elle finit par comprendre que, bien qu’il puisse être parfois difficile, il est un véritable ami », précise Vincent Chalembert au sujet de son personnage. Comme l’héroïne, Corinne Masiero s’est appuyée sur son partenaire pour composer cette femme constamment sur la défensive. « Elle en a bavé, insiste Corinne Masiero et cela la rend parfois méchante. » Il faut reconnaître que son personnage traîne un lourd bagage dont on ne découvre les détails qu’au fil de l’intrigue.

« Les deux héros ont chacun leurs faiblesses et je comprends celles de la femme que je joue, commente la comédienne. Comme elle, il m’arrive d’être agressive car les choses peuvent vite me casser les ovaires, alors que Vincent est toujours doux et calme. » Cette remarque fait sourire ce dernier. « Corinne a eu de la chance de tomber sur quelqu’un d’aussi gentil que moi », plaisante-t-il. Atout majeur de La Marginale, leur complicité prouve qu’on peut réussir de belles choses en unissant ses faiblesses afin de les transformer en forces.