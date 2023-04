Kim Chapiron brosse le portrait réussi d’un petit délinquant qui devient un leader religieux charismatique. Il a écrit Le Jeune imam, inspiré d’une histoire vraie, en collaboration avec Ladj Ly, réalisateur des Misérables.

Abdulah Sissoko est époustouflant dans le rôle-titre d’un garçon brillant partagé entre le désir de bien gagner sa vie en rendant sa mère fière et celui de diriger sa communauté avec fermeté et souplesse. « Quand j’ai grandi dans les années 1980-1990, mes amis pratiquaient leur religion sans que cela pose problème ou cause des polémiques, confie Kim Chapiron à 20 Minutes. C’est cet islam-là, que pratique la majorité des Musulmans, que nous avons souhaité montrer dans le film. »

Un modèle d’intelligence

Son héros évolue vers la modernité en devenant une star des réseaux sociaux ce qui fait grincer les dents de coreligionnaires plus portés vers des traditions plus strictes. Il finit par trouver sa place dans le cœur des fidèles enchantés de voir un jeune reprendre leur flambeau et les aider à partir en pèlerinage à la Mecque. Jusqu’au moment où son destin bascule dans un mélange de naïveté et de cupidité.

« Nous avons voulu montrer une communauté qui vit sa religion dans la douceur tout en révélant la vie d’une famille malienne. Ladj Ly, qui a participé au scénario, m’a aidé à entrer dans cet univers », souligne Kim Chapiron. De l’Afrique à la banlieue parisienne, Le Jeune imam émeut en évoquant un islam apaisé pour un film fort, modèle d’intelligence, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.