Quelle surprise attend le héros d’Avant l’effondrement d’Alice Zeniter et Benoît Volnais, directeur de campagne d’une candidate aux législatives, quand il ouvre un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Cet homme, brillamment joué par Niels Schneider, voit ses certitudes vaciller face à cette paternité surprise et cela d’autant plus qu’il pourrait être atteint d’une maladie génétique transmissible à son enfant.









« Il est certain qu’on se pose des questions sur l’avenir du monde et celui de son enfant avant d’être papa mais, heureusement, ces interrogations ne paralysent pas tous les hommes autant que celui que je joue », confie Niels Schneider à 20 Minutes. Ce dernier est pétrifié par la nouvelle au point de perdre tous ses moyens en se demandant qui peut bien être lui avoir envoyé le colis.

Des trentenaires en plein questionnement

« Cela l’oblige à faire face à des problèmes qu’il avait toujours contournés, reconnaît Niels Schneider. Il est bourré d’idée pour la vie des autres mais ne sait plus comment réagir quand il se trouve directement concerné et cela le terrorise. » Ariane Labed et Souheila Yacoub entourent ce garçon affolé dans un tableau aussi juste que truffé d’humour sur une génération de trentenaires en quête d’idéaux.

« C’est ce qui m’a séduit dans le projet, insiste Niels Schneider. Alice et Benoît abordent des thématiques qui me concernent de façon frontale et traitent ces sujets en passant par des dialogues qui semblent naturels même s’ils sont très écrits. » Le spectateur suit ces échanges avec le plaisir décuplé de découvrir un jeune homme d’aujourd’hui fragile et attachant.