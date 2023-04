Près de 60.000 fans survoltés, des annonces alléchantes et une ambiance bon enfant... Les quatre jours de Star Wars Celebration à Londres ont été une réussite totale et si, ce lundi, des cernes commençaient à apparaître sous tous les yeux, les sourires fatigués étaient élargis par les annonces faites par Lucasfilm.

Trois films en projet, de multiples séries et des fans toujours de beaux jours devant elle. On n’ose imaginer combien de t-shirts, de figurines et d’œuvres d’art se sont vendus pendant ce week-end prolongé.

« Je viens surtout pour voir les amis avec lesquels j’échange sur Internet toute l’année », déclare François-Xavier, membre émérite de 501st French Garrison, à 20 Minutes. Ses compagnons d’arme et lui, se retrouvent aux diverses conventions pour échanger sur leur passion commune. Avec son frère jumeau Bertrand, ils sont surnommés les « Tatwins » en hommage à la planète Tatooine et ont préparé leur voyage longtemps. « C’est un budget, déclare Bertrand mais le plaisir ne se limite pas à parler de Star Wars. C’est un véritable moment d’échange. » Tous deux sont impatients de découvrir la nouvelle série Ahsoka qui sera diffusée en août. « Pour les films, on n’a pas eu assez de détails pour être excités. »

Romain, un autre fan français partage leur point de vue. « Les annonces, ma femme me les envoient, mais l’atmosphère de la convention est unique. C’est pour ça qu’on vient » nous dit-il.





Une "Etoile de la mort" et un X-Wing faits maison à "Star Wars Celebration" 2023 à Londres - Caroline Vié/20 Minutes

De prometteuses séries à venir

Tatouages, lithographies d’artistes, courses de droïdes et costumes plus ou moins réussis ont fait le bonheur des visiteurs. Dans cette dernière catégorie, on a eu un faible pour une « Etoile de la mort » en pur carton. « Elle a coûté deux cents livres et trois semaines de travail », nous dit la dame à l’intérieur. Cet argent a été bien dépensé car l’imagination et l’amour de la saga tout autant que des tenues plus coûteuses.

On ne sait pas de quoi parleront les trois nouveaux longs métrages, mais les séries sont prometteuses. Ahsoka semble la plus attendue vu le nombre de costumes de la padawan de Luke Skywalker qu’on croisait dans les allées. Skeleton Crew et The Acolyte ont aussi donné bien envie tout autant que la saison 2 de la série animée Visions à laquelle a participé le studio français La Cachette. On n’a pas fini de crier « Que la Force soit avec vous » et on s’en réjouit.