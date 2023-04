Les costumes sont une tradition bien implantée dans les conventions Star Wars Celebration et celle de cette année à Londres ne fait pas exception à la règle. Dans ce domaine bien précis, il existe deux écoles : celle des puristes désireux de copier les tenues des personnages de la saga jusqu’aux moindres détails et les autres.





Qui -Gon Jin criant de vérité à Star Wars Celebration 2023 - Caroline Vié/20Minutes

Les premiers dépensent des sommes folles pouvait aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Ils se prennent souvent un peu au sérieux posant comme s’ils étaient habités par les gentils ou les méchants qu’ils incarnent. Les seconds sont plus imaginatifs comme ce monsieur souriant qui s’est transformé en George Lucas pour 20 euros. « On sait que je ne suis pas lui car j’ai un accent anglais, » dit-il en plaisantant. Il est vrai qu’autrement, l’illusion serait parfaite.





Un couple de retraités en Dark Vador et l'Empereur - Caroline Vié/20 Minutes

Ce couple de retraités s’est aussi bien amusé à prendre l’apparence de Dark Vador et l’Empereur. « On est mariés depuis quarante ans et on est fans tous les deux, explique la dame. On voulait une idée amusante qui nous permettrait d’apparaître ensemble. Le costume de Vador a coûté un peu plus cher notamment pour le sabre et le casque mais j’ai cousu le reste moi-même. »





IG88 (Si, si) à Star Wars Celebration - Caroline Vié/20 Minutes





Parmi les plus réussies, on a aussi adoré le IG-88 fait en pur carton (avec des trous pour les yeux). « C’est ressemblant, nous dit la voix qui sort du tube. Et je n’ai eu que trente euros de dépense et trois heures de travail. » Les fans se bousculaient pour poser avec lui tout autant qu’avec une troupe de Mandalorians en carton des plus réussies. « On n’a fait nos costumes en trois soirées en buvant des bières, nous explique l’un d’entre eux. Cela ne nous a pratiquement rien coûté à part un tour au supermarché pour prendre des cartons. »





Des Mandalorians en carton à Star Wars Celebration 2023 - Caroline Vié/20 Minutes

Et puis il y a les décalés qui non seulement ont des costumes étranges mais qui semblent s’être carrément gouré de convention comme ce monsieur portant un uniforme de Star Trek avec un alien (certes déguisé en stormtrooper) qui lui sort de la poitrine. « Comme ça, je peux faire plusieurs salons et c’est rentable !, » précise-t-il. Indiscutable même si des fans hard-core lui lançaient des regards noirs.





Uniforme de Star Trek et Alien costumé en stromtroper: ce monsieur semble s'être trompé en venant à Star Wars Celebration - Caroline Vié

On a aussi un gros faible pour Charlie qui hante les couloirs en essayant de s’incruster sur les photos. Et qui fait franchement sourire même les puristes tant sa bonne humeur est communicative. A l’image de cette convention à l’atmosphère bon enfant où toutes celles et ceux qui le souhaitent peuvent se costumer selon leurs désirs et leurs moyens.





On a trouvé Charlie à Star Wars Celebration - Caroline Vié/20 Minuets