Dans une atmosphère électrique, le premier panel de Star Wars Celebration Europe 2023 à Londres a commencé en réunissant 5.000 personnes pour découvrir ce que réserve l’avenir de la saga en présence de Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm. Il a fallu attendre près de 90 minutes avant d’apprendre LA grande nouvelle de la bouche de la dame : Trois nouveaux longs métrages vont être mis prochainement en chantier : l’un d’eux est carrément prévu pour une sortie en 2025.













« Il y aura un premier long métrage sur l’aube des Jedis, un deuxième sur l’Ancienne République et un troisième qui se déroulera plus tard dans le temps, » a-t-elle annoncé. James Mangold (réalisateur du nouvel Indiana Jones), Dave Filoni et Sharmeen Obaid-Chinoy signeront chacun la réalisation d’un volet. Cette dernière en a profité pour annoncer que Daisy Ridley reprendrait son rôle de Rey pour s’attaquer au développement du Nouvel Ordre Jedi.

Films et séries à prévoir

C’est donc sur grand écran qu’on devrait découvrir comment sont nés les Jedis et comment ils ont évolué. Les réactions enthousiastes des fans brandissant joyeusement des sabres laser multicolores ont prouvé que leur passion est toujours aussi débordante. S’il va falloir patienter pour les films, de nouvelles séries prometteuses nous ont aussi offert quelques détails supplémentaires sur leur déroulement.

La première, The Acolyte, est en cours de tournage sous la houlette de Leslye Headland dont la montée sur scène en compagnie d’un wookie a mis le public en transe. « Je veux revenir aux sources de la saga telle que la voyait George Lucas, explique-t-elle. Retrouver l’atmosphère des œuvres qui l’ont inspiré comme celle d’Akira Kurosawa ou les films de kung-fu des Shaw Brothers. » Lee jung-jae, héros de la série Squid Game a aussi eu droit à une ovation quand il a révélé être tout excité d’avoir manié un sabre laser pour la première fois dans la peau d’un maître Jedi. Cette préquelle de la saga va nous apprendre d’où vient la Force et comment on en est venu à la maîtriser.

Autre série prometteuse, Skeleton Crew enverra de tout jeunes aventuriers explorer l’univers de Star Wars sous la direction d’un Jedi joué par Jude Law. David Lowery (A Ghost Story), Les Daniels (Everything Everywhere All At Once), Jon Wats et Bryce Dallas Howard font partie des cinéastes invités à réaliser un épisode. Quant à Ahsoka, série menée par Rosario Dawson, elle s’annonce aussi bourrée d’action.

La cerise sur le chapeau

Bon ok, ce n’est pas vraiment du Star Wars mais on reste un peu dans la famille. James Mangold a profité de sa présence pour montrer six minutes d’Indiana Jones et le cadran de la destinée en présence de Phoebe Waller-Bridge et de Mads Mikkelsen qui a annoncé qu’il incarnait quelqu’un « de très gentil mais à sa façon ». La poursuite échevelée qui a été montrée donne encore plus envie de voir le film qui sera projeté au prochain festival de Cannes. La patience, vertu bien connue des Jedis, va permettre d’attendre jusqu’à découvrir tout cela sur grand et petit écran. Au vu de la foule compacte qui sortait du panel, on peut penser que Lucasfilm n’a aucun souci à se faire quant au succès de ces futurs projets.