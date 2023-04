Mais comment fait Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name et Les Enfants du temps pour se renouveler à chaque film ? Le magnifique Suzume donne l’impression qu’il se réinvente en racontant l’histoire d’une adolescente qui tente de fermer des portes magiques pour empêcher des catastrophes naturelles (tsunami, tremblement de terre…) de pénétrer dans le monde humain et de détruire le Japon. Elle est secondée par une chaise animée craquante.

« J’ai voulu faire un divertissement en partant d’un sujet triste » explique le cinéaste à 20 Minutes. C’est pour cela que j’ai choisi que le partenaire de l’héroïne soit un objet mignon qui fasse craquer les spectateurs. » Le beau gosse qui a été originellement chargé de la mission de Suzume est subitement transformé en chaise par un chat malicieux. Mais pas n’importe laquelle : un siège vivant à trois pieds, qui est une trouvaille tant le réalisateur parvient à le rendre expressif.

Un souvenir d’enfance

« C’est venu de deux choses, se souvient-il. Ma propre enfance, d’abord, quand mon père m’a fabriqué une chaise de ses mains, me donnant l’impression que je possédais ma propre chambre. Mais aussi Luxo, la lampe animée qui sert de logo à Pixar et qui a influencé les animateurs du monde entier. » Makoto Shikai transforme cet objet trivial en véritable héros dont les sentiments apparaissent clairement au spectateur. « Je n’ai rien fait d’exceptionnel, insiste-t-il, modeste. Je me suis contenté d’utiliser de l’animation 3D normale, tout se passe dans la tête du spectateur. »

On croit la chaise dotée de vie quand elle sautille pour poursuivre le matou qui lui a donné cette forme peu pratique ou qu’elle s’endort dans une position évoquant un gamin tombant de sommeil. « La chaise n’a que trois pieds parce que cela permet de la rendre plus attendrissante quand elle se déplace, précise Makoto Shinkai. Cela lui apporte un mouvement déséquilibré très intéressant à animer. Cela montre aussi qu’on peut survivre même quand il nous manque quelque chose, ce qui est aussi le cas de Suzume qui a perdu sa mère. »

Guillermo del Toro conquis

Suzume et son compagnon d’aventures ont gagné les cœurs du public asiatique qui les ont fait triompher au box-office tant au Japon qu’en Chine ou en Corée du Sud. Ce petit bijou animé évoque la résilience de ses personnages de façon épique et poétique. « J’y ai ajouté une touche de féminisme peut-être parce que je suis papa d’une fille », reconnaît le cinéaste. Cela achève de faire de Suzume un grand film apprécié, entre autres, par Guillermo del Toro.