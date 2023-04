Michelle Rodriguez, Chris Pine, Hugh Grant et Regé-Jean Page, stars de Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs, se sont pliés de bonne grâce au jeu des questions d’une lectrice de 20 Minutes, devenue journaliste le temps d’une journée. Laëtitia Da Silva, professeure de français et d'histoire-géographie trentenaire, avait été choisie parmi vos très nombreuses candidatures pour interviewer les interprètes du film d’aventures inspiré du mythique jeu de rôles.

« Michelle Rodriguez, je l'aime tellement que je ne sais pas si je serai capable d'aligner deux mots sans bégayer devant elle, prévient-elle. Mais la voir associée à ce casting en guerrière musclée à la Xéna, pas épilée, qui s'en fout des conventions et qui emmerde le monde, remplit mon petit cœur de joie. »

Des rencontres riches et variées

Après avoir découvert cette fresque riche en scènes d’actions et en gags de Jonathan Goldstein et John Francis Daley en projection privée, Laëtitia était fin prête pour les rencontres qu’elle a menées dans un anglais parfait. Les aventuriers du film Chris Pine, Michelle Rodriguez et Regé-Jean Page comme le « méchant » Hugh Grant se sont aussi intéressés à son métier de professeure de Français et d’Histoire-géographie.

« Ce qui m’a attiré vers mon personnage ? Comme pour le métier d’acteur, il use beaucoup de mensonges et des faux-semblants », confie Hugh Grant à notre lectrice. Le héros qu’il incarne n’hésite pas à prendre de grandes libertés avec la réalité quand il s’agit de sauver sa peau ce qui le met souvent dans des positions délicates surtout face au seigneur vénéneux qu’incarne Hugh Grant. « C’est toujours jouissif de jouer le méchant, les acteurs adorent ça même si j’ai toujours un moment d’angoisse quand on me dit de sortir de ma caravane pour faire un raccord en gros plan », avoue Hugh Grant, qui fait ses interviews en binôme avec son principal ennemi dans le film, Chris Pine.

Michelle Rodriguez ne semble pas avoir eu ce genre d’inquiétudes devant la caméra. « J’ai aimé être sauvage et n’avoir à rendre de compte à personne : c’était la liberté pour moi, se souvient-elle. Mes poils sous les bras étaient si longs que j’aurais pu en faire des tresses et j’adorais les montrer dès que je le pouvais. » Elle profitait des pauses pour aller admirer les créatures mises au point par les magiciens des effets spéciaux. « On a vécu au milieu de tout ça pendant tout le tournage, ajoute Regé-Jean Page. Les monstres étaient là devant nous, agitant leurs yeux. C’était super. »

Donjons & Dragons à l’école

Tous ont été conquis par le jeu qu’ils ne connaissaient pas forcément avant de tourner le film. « Je pense que cela stimule l’imagination chez les enfants et que c’est magnifique car ça tue les enfants quand on leur enlève l’imagination », martèle Michelle Rodriguez. Chris Pine pousse encore le bouchon un peu plus loin. « Ce jeu demande des efforts d’imagination incroyable, insiste-t-il. Il oblige à travailler ensemble et vous en apprend beaucoup sur vous. Je trouve qu’il devrait être enseigné dans les écoles. » Une déclaration qui est allée droit au cœur de notre lectrice. Elle nous a déclaré parler souvent de Donjons & Dragons à ses élèves pour leur donner envie de s’intéresser au Moyen Age. Heureuse de « cette chouette expérience » de journaliste d'un jour, on ne serait pas étonnés qu’elle emmène ses classes voir L’honneur des voleurs dès sa sortie en salle mercredi 12 avril.