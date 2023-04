Le cinéma coréen, ce n’est pas que la violence graphique comme dans Projet Wolf Hunting sorti récemment. About Kim Sohee de July Jung, découvert à la Semaine de la critique du Festival de Cannes en 2022, malmène le spectateur sans jamais lui montrer une goutte de sang en plongeant simplement dans le monde du travail en Corée du Sud.









L’enquête sur la mort d’une stagiaire, lycéenne poussée au suicide à force de harcèlement dans une entreprise de télécommunication, se révèle largement aussi traumatisante qu’une surenchère d’effets gore. « Je me suis demandé comment on avait pu en arriver là, déclare la réalisatrice. J’avais besoin de comprendre les raisons de ce drame rendu d’autant plus révoltant que les responsables n’hésitaient pas à accabler la victime pour se dédouaner. »

Une angoisse sourde

L’héroïne, enquêtrice interprétée par une Doona Bae vibrante d’indignation, se rebelle contre un système dégradant. Ses investigations révèlent un univers impitoyable dans lequel les adolescents se font broyer dans l’indifférence générale. La tension monte au fil d’interrogatoires qui plongent de plus en plus profondément dans une horreur ordinaire. « Le simple fait de reproduire une réalité de façon très authentique peut provoquer la peur », insiste July Jung. L’angoisse sourde qu’elle distille se teinte de révolte devant le destin tragique d’une gamine détruite par des adultes cruels.

Le titre original du film est Next Sohee (la prochaine Sohee). Cette œuvre très dure permet d’espérer que cette dénonciation virulente aidera à empêcher qu’une telle tragédie se reproduise.