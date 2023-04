Le plombier le plus célèbre du monde devient une star du cinéma d’animation. Super Mario Bros, le film d’Aaron Hovarth et Michael Jelenic proposent de vivre des aventures de ce héros des jeux vidéo Nintendo, un vrai bonheur pour les amateurs de beaux graphismes et d’humour bon enfant qui pourront profiter de son univers sans avoir à manier la manette. A la manœuvre, Illumination, studio franco-américain qui a notamment créé les Minions, donne vie à cet univers délirant.

« Les principaux ingrédients des séries de jeux Nintendo se prêtent particulièrement à des projets de films divertissants, originaux et inventifs s’adressant à des spectateurs qui ne connaissent pas l’univers des jeux », explique Chris Meledandri, patron d’Illumination. En collaboration étroite avec Shigeru Miyamoto, papa de Mario, Illumination fait s’animer les personnages mythiques de la saga : Mario bien sûr, mais aussi son frère Luigi, Peach, Donkey Kong et Toad, unis pour coller une raclée au méchant Bowser.

Des personnages bien croqués

Les références aux jeux font la joie des fans tant elles parsèment le récit avec une générosité délectable. Certains éléments comme la route arc-en-ciel ou un Luma, petite flammèche dépressive, sont particulièrement délectables. Il n’est pas pourtant pas nécessaire de se sentir en terrain connu pour bien s’amuser tant les personnages se révèlent attachants et bien animés. Après avoir connu une adaptation désastreuse en prise de vues réelles en 1993, Mario a enfin gagné ses galons de star de cinéma. On est heureux d’explorer tuyaux, canalisations et univers magiques avec ce plombier-là.