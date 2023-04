Ils sont beaux et royaux ! Louis Garrel et Vicky Krieps incarnent le roi Louis XIII et son épouse Anne d’Autriche dans Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan, premier volet du diptyque de Martin Bourboulon. « Leur mariage a été arrangé mais ils s’aiment bien que leur couple vit des aventures extraconjugales et mène une existence assez libertine », explique Louis Garrel à 20 Minutes.

Leur amour va être mis à mal quand la souveraine donne un superbe collier de diamants, les « ferrets » dans le classique d’Alexandre Dumas, à son amant et qu’elle se retrouve bien embêtée quand son époux soupçonneux exige qu’elle les porte lors d’une réception. Une mission idéale pour D’Artagnan et les mousquetaires que de sauver la réputation de la reine en récupérant le bijou avant le jour J.

Talons contre corset

« Je n’ai pas souhaité la représenter comme une femme faible qui pleure tout le temps, confie Vicky Krieps. Je la vois comme une messagère de l’amour qui peut aimer plusieurs personnes à la fois. » La comédienne reconnaît avoir été impressionnée au moment d’apparaître habillée en reine. « Dans la vie, je me vois plutôt en paysanne, avoue-t-elle, mais là, la perfection des robes m’a bluffée. » Et on ne peut qu’être impressionné par cette déclaration quand on sait qu’elle était la vedette de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, dont les costumes ont été oscarisés en 2018.

Louis Garrel est aussi dithyrambique sur ce sujet avec une légère réserve. « Ce n’était pas facile de marcher avec des talons », avoue-t-il. Et sa partenaire de rétorquer : « Les hommes sont toujours à gémir, essaye un peu de porter un corset ! » A l’écran comme à la ville, les majestés des Trois mousquetaires ne se ménagent pas et c’est ce qui fait leur charme, tant dans la vie qu’au cinéma.