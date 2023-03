Laure Calamy rencontre le Palmashow et ça fait des étincelles. Dans Bonne Conduite de Jonathan Barré, déjà réalisateur des Vedettes, la comédienne incarne une formatrice dans un centre de récupération de points du permis de conduire. Après avoir liquidé quelques chauffards rétifs à son enseignement, la voilà qui tombe sur un mafieux joué par Tchéky Karyo…

« Laure Calamy m’a vite paru une évidence, confie Jonathan Barré à 20 Minutes. Elle avait le tempérament et la fantaisie nécessaires pour se glisser dans la peau de cette héroïne. » Le spectateur a tôt fait de se laisser emporter sur les traces de cette « Calamity Laure », meurtrière poursuivie par des policiers benêts joués par Grégoire Ludig et David Marsais.

Plus un film de genre qu’une parodie

« Bonne Conduite n’est pas vraiment une parodie, plutôt un film de genre avec des éléments comiques », insiste Jonathan Barré. C’est ce qui fait le charme d’un thriller où le suspense ne manque pas entre trafic de drogue, deuil et règlements de comptes. « C’est peut-être parce que j’ai été élevé par mes grands-parents que j’ai un tel goût pour le cinéma des années 1980 qui mélangeait les styles », reconnaît le cinéaste. Il rend aussi hommage à cette période en interprétant lui-même L’Autoroute de l’amour, la chanson de son film, pastiche irrésistible emblématique de l’humour de l’ensemble.

Avec son message malicieusement féministe et sa morale très personnelle, Bonne Conduite fait du bien en offrant aussi des apparitions savoureuses de stars qu’on s’amuse à reconnaître. On rit vraiment de bon cœur en très bonne compagnie puis, à la sortie, on se prend à rêver du prochain long métrage de Jonathan Barré, un film de zombies en cours d’écriture. Miam !