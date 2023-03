,Deux Tilda Swinton pour le prix d’une dans Eternal Daughter de Joanna Hogg, produit par Martin Scorsese. L’actrice y incarne le double rôle d’une scénariste et de sa mère âgée, accompagnées de leur chien (le propre animal de compagnie de l’actrice), venues passer un séjour dans un étrange hôtel, un lieu chargé de leur histoire familiale.









La comédienne retrouve la réalisatrice Caprice (1986), The Souvenir (2019) et The Souvenir : Part II (2021) pour ce conte gothique jouant sur la peur du noir et sur des relations difficiles entre une mère et sa fille qui souhaite rendre celle-ci heureuse pendant leurs derniers moments ensemble.

Un film intense et angoissant

« Même si le film se déroule dans un cadre onirique, envahi par la brume et les gargouilles, Joanna et moi avions le sentiment d’évoluer dans un environnement totalement crédible parce qu’on abordait des réflexions et des émotions qui nous lient comme amies, » explique Tilda Swinton dans le dossier de presse. Chaque recoin d’un bâtiment inquiétant renforce le malaise d’un spectateur oppressé qui suit la longue silhouette de l’actrice de couloirs tortueux en sombres jardins jusqu’à une révélation finale poignante mais salvatrice.

Personne mieux que Tilda Swinton ne sait se fondre dans l’étrangeté d’un lieu qu’elle rend tout de suite fascinant par sa seule présence. L’atmosphère pesante est renforcée par une mise en scène subtile n’insistant sur aucun effet ce qui donne à Eternal Daughter et à la double prestation de la comédienne une puissance d’une grande intensité.