Mais quelle merveille ! Saules aveugles, femme endormie de Pierre Földes est l’une des œuvres les plus belles et les plus atypiques du Festival d’Annecy 2022 où le film a été récompensé. Le réalisateur s’est attaqué à un défi de taille : porter à l’écran un florilège de nouvelles d’Haruki Murakami. La réussite est brillante quand il fait partager les aventures aux frontières du Fantastique de Japonais paumés, après le tsunami et le tremblement de terre qui ont dévasté le pays en 2011.









« Je me suis rendu au Japon pour y faire des recherches mais je n’ai jamais rencontré Murakami-san, confie le réalisateur à 20 Minutes. Je ne sais même pas s’il a vu mon film ce que j’avoue être un peu frustrant. » L’absence de soutien de l’auteur n’a pas empêché le réalisateur de retranscrire son univers onirique avec autant de sensibilité que de talent.

La technique de la « Live Animation »

Un employé plaqué par femme, son épouse mal dans sa peau, un chat perdu mais surtout un « salary man » vieillissant et une énorme grenouille baptisée « Frog » sont les héros de ce long métrage volontairement déroutant qui envoûte par sa beauté. Pierre Földes n’a rien laissé au hasard.

Le cinéaste a commencé par dessiner son film avec un croquis par plan. Il a ensuite posé ces dessins en transparence devant le viseur de la caméra avant d’y placer de vrais acteurs et des décors. « Cette technique, que j’appelle « Live animation », me servait de référence et d’obtenir des cadres proches de mon story-board, » précise-t-il. Cet auteur complet a aussi composé la superbe musique de son film bourré de personnages attachants.

Un duo réussi

Le duo que forment un attaché commercial solitaire et un batracien bavard qui veut faire de l’homme fatigué un superhéros très discret est la plus grande réussite du film. Pierre Földes a doublé Frog lui-même tant physiquement que vocalement et a pensé à l’acteur japonais Takashi Shimura (vu notamment dans Vivre d’Akira Kurosawa) pour le graphisme de son vis-à-vis humain. « Tous deux sous les deux faces d’une même pièce, insiste Pierre Földes. Ils m’ont touché par leur interaction qui va changer la vie d’un homme qu’on aurait pu croire fini. »

Si Haruki Murakami est bien présent dans ces histoires entre trivial et féerique, c’est aussi à David Lynch qu’on pense devant Saules aveugles, femme endormie. Ça fait du bien de voir un film aussi original en salle.