Certaines actrices semblent être nées pour faire du cinéma. C’est le cas de Zelda Samson, héroïne de Dalva d’Emmanuelle Nicot, un premier long métrage passionnant multirécompensé à la Semaine de la critique du Festival de Cannes où il a été découvert en 2022. La jeune fille n’avait que 12 ans quand elle a été choisie pour incarner le rôle-titre, femme enfant que les services sociaux extirpent des griffes de son père.









« J’avais des muses dans l’écriture comme Charlotte Gainsbourg, Eva Ionesco ou Vanessa Paradis, confie la réalisatrice à 20 Minutes. Je me suis fait un personnage imaginaire pendant plusieurs années, puis j’ai trouvé Zelda grâce à un casting sauvage. » Emmanuelle Nicot a eu du nez car la métamorphose de Zelda Samson passant de gamine sexualisée à outrance à adolescente pleine de fraîcheur est un émerveillement.

Un incroyable talent

« Dès que j’ai allumé la caméra, j’ai su que Zelda était Dalva car elle a immédiatement eu quelque chose de magnétique. Elle a un côté Romy Schneider tant elle peut donner l’impression de changer d’âge selon la façon dont je la filme. » De profil, on pourrait croire que l’adolescente a 20 ans. De face, elle fait toute gamine particulièrement quand Dalva parle à des éducateurs (dont Alexis Manenti, découvert dans Les Misérables de Ladj Ly) ou qu’elle retrouve sa mère dont elle a été longtemps séparée. « J’aime l’idée que mon personnage donne de l’espoir, explique Zelda Samson. Elle va finir par avoir une vie normale en échappant à l’emprise. C’est très positif. »

Zelda Samson a apprécié l’expérience même si elle reconnaît qu’il n’était pas toujours facile de « tourner dans un décor exigu quand il fait chaud et qu’on préférerait aller dehors ». De quoi faire sourire quand on connaît les situations dramatiques que son personnage doit affronter. « On voit son expérience d’actrice avec nos yeux d’adultes, précise la réalisatrice. Les difficultés qu’on imagine ne sont pas celles que Zelda a ressenties. »

Aujourd’hui, l’adolescente est âgée de 14 ans et se verrait davantage astrophysicienne qu’actrice quand elle évoque son avenir. On aimerait penser que le succès de Dalva la conduise à changer d’avis tant elle est naturellement douée pour faire croire à une héroïne si éloignée de sa vraie vie de collégienne.