C’était l’événement du week-end pour le septième art américain. La 95e cérémonie des Oscars aura marqué les esprits. Déjà parce que la comédie Everything Everywhere All at Once a tout raflé, remportant sept statuettes, dont la plus attendue, celle du meilleur film. L’émotion était d’autant plus vive que l’actrice principale, Michelle Yeoh, a été la première comédienne d’origine asiatique à recevoir l’Oscar de la meilleure actrice. « C’est la preuve que les rêves sont grands et qu’ils deviennent réalité », a-t-elle réagi devant la foule.





Emotion aussi pour Ruth Carter, costumière du film Black Panther 2, qui devient la première femme noire à remporter deux Oscars. Autre moment fort, lorsque Rihanna est apparue sur scène enceinte pour chanter Lift me up. De son côté, Lady Gaga est également venue chanter, sans le moindre maquillage et vêtue très sobrement. C’est d’ailleurs son titre Hold my hand, issu du film Top Gun : Maverick, qui a remporté l’Oscar de la meilleure chanson de film.