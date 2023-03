Incroyable mais (presque) vraie ! L’histoire que raconte Elizabeth Banks dans Crazy Bear est bel et bien arrivée. Le 11 septembre 1985, un ours brun a ingurgité de la cocaïne tombée d’un avion dans une forêt américaine mais contrairement au film, il est mort avant d’avoir pu commettre un carnage.

La réalisatrice a pris des libertés avec la réalité car son ours à elle à un appétit féroce et est porté sur la chair humaine. « En fait, c’est comme si la drogue lui donnait un superpouvoir » explique-t-elle. Et c’est hilarant. Policiers, trafiquants, infirmiers et promeneurs doivent composer avec le nounours rendu féroce et quasiment invincible parce qu’il s’est trop poudré la truffe. Keri Russell en maman inquiète et Ray Liotta en narcotrafiquant fou pour son dernier rôle à l’écran, dominent une distribution peuplée de personnages hauts en couleurs.

Dopé aux gags et au gore

Bien évidemment, aucun ours n’a mis ses pattes sur le plateau. Le gros nounours a été créé chez Weta, les studios d’effets spéciaux qui a longtemps travaillé avec Peter Jackson. La bestiole vorace est criante de vérité et fait passer le spectateur du rire au frisson tant Elizabeth a su doser humeur et horreur. « Selon moi, ce sont les deux faces d’une même pièce et j’adore ce mélange en tant que spectatrice, » précise-t-elle. Elle pratique ce qu’elle aime ! On rit de bon cœur devant les chassés-croisés de héros ringards à souhait poursuivi par une grosse bête survoltée. La violence de certaines scènes a valu au film d’être interdit aux moins de 12 ans mais un public averti et friand de films atypiques se régalera avec ce Crazy Bear dopé aux gags et aux effets sanglants.