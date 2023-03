Ghostface le tueur n’a pas terminé son carnage. C’est maintenant à New York que diverses personnes se dissimulent sous son costume noir et son masque terrifiant pour Scream VI de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Reste à deviner qui il est pour limiter ses dégats, ce qui ne facilite pas la vie de personnages campés par Melissa Barrera, Jenna Ortega (vue récemment dans la série Mercredi), Courteney Cox, Jasmin Savoy Brown ou Mason Gooding qui ont parlé de lui à 20 Minutes.

« Je crois que la popularité de Ghostface s’explique par le fait qu’il pourrait être n’importe qui », explique Melissa Barrera. Ce qui amuse les gens et assure le succès de la franchise est d’essayer de deviner qui il est. » Ce sixième opus ne fait pas exception à la règle tandis que le sombre héros décime des personnages de façon aussi brutale que méthodique. « Il peut être votre amant, votre ami ou même votre mère », martèle Jasmin Savoy Brown. Et Mason Gooding de renchérir : « Il entretient notre paranoïa ce qui en fait une icône de la culture populaire. »

Un tueur très apprécié

L’apparence de Ghostface est elle aussi familière y compris pour les personnes qui n’ont vu aucun des films. « Il est facilement reconnaissable, insiste Jenna Ortega et son costume d’Halloween bon marché peut être facilement imité. » A chaque Halloween, les Ghostfaces pullulent dans les rues du monde entier ce que les réalisateurs utilisent à leur profit pour faire frissonner. « Je participe à la franchise depuis si longtemps que, quand je croise un Ghosface dans la vraie vie alors que je sors pour Halloween avec ma fille Coco, ça me fait vraiment plaisir. Je lui fais même un petit coucou, » avoue Courteney Cox.

Un bonheur que partagent les spectateurs de Scream VI qui ne sont pas privés d’apparition d’un tueur aussi fort apprécié des interprètes du film. « Je rempilerai bien pour un nouvel épisode si c’est avec la même équipe », admet Melissa Barrera. Courteney Cox et Jenna Ortega tempèrent son enthousiasme. « Encore faudrait-il pouvoir le faire car tout dépend de qui a survécu à la fin de ce sixième film. » Il n’est pas besoin d’être devin pour prédire que le seul qui sera toujours là est bien Ghostface lui-même, qui manie le couteau depuis 1996 pour la plus grande horreur de ses fans.