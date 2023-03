Ils sont piégés dans une voiture en plein incendie. En plein feu de Quentin Reynaud, présenté au Festival de Gérardmer, enferme Alex Lutz et André Dussollier au cœur des flammes dans les Landes pour un film étouffant. « C’est la tragédie familiale qui m’a plu comme le parti de placer le spectateur dans l’action avec les personnages », explique Alex Lutz à 20 Minutes.









Quentin Reynaud, le réalisateur de 5e Set et Paris Willouby, offre au comédien un nouveau rôle passionnant tandis que le duo qu'il forme avec André Dussollier, un père âgé et son fils, tente d’échapper à l’asphyxie alors que le monde se brûle autour d’eux. « La réalité devient un enfer, ce qui donne une atmosphère prenante », insiste Alex Lutz. Et il est vrai que le film flirte avec le cinéma de genre tant les héros paraissent soudain déconnectés de toute normalité pour être confinés dans un décor aux teintes rougeoyantes entre paysage de Mars et géhenne.

Une complicité filiale

« Le plus étonnant est que nous avons principalement tourné en studio, précise Alex Lutz. Il n’était évidemment pas question d’allumer quelque feu que ce soit en forêt. » Le résultat est époustouflant laissant le public à bout de souffle avec l’impression de sentir le brasier autour de lui. « Je crois que la complicité presque filiale qui s’est développée entre André Dussollier et moi contribue beaucoup à l’identification du public. Nos rapports ont déteint sur les personnages et les rendent attachants dans l’épreuve qu’ils doivent partager », déclare Alex Lutz. Les performances complémentaires de ces deux comédiens remarquables apportent une humanité poignante à un thriller aussi original que bourré de suspense.