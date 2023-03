Dans Et l’amour dans tout ça de Shekhar Kapur, Emma Thompson incarne la maman un peu fofolle d’une documentariste jouée par Lily James. Cette dernière entraîne sa mère jusqu’en Inde où doit être célébré le mariage arrangé de son ami d’enfance. Voilà une bonne occasion pour la sexagénaire de faire le point sur l’amour, la famille et l’amitié et tous ces rapports humains qui rendent la vie supportable.

« Ce n’est pas une « Rom com » (comédie romantique) comme les autres, explique Emma Thompson à 20 Minutes. On y montre qu’il existe d’autres formes d’amour que l’amour romantique, une idée que je trouve importante à faire passer. »

Entre les continents et les générations

Le film apporte une réflexion pleine d’humour et de bienveillance sur les relations entre les êtres que le nombre des années ne simplifie pas, bien au contraire. « On raconte souvent que l’état de coup de foudre est éternel, martèle Emma Thompson alors qu’on sait bien qu’il ne peut pas durer toute la vie et que relations évoluent. »

Cette comédie serpente entre les continents et les générations pour brosser des portraits originaux de femmes mais aussi d’hommes tentant de composer entre la vie moderne et les traditions. Emma Thompson, impériale, s’y essaye même à la danse à la façon « bollywood » pour le plus grand plaisir d’un spectateur comblé. « Il y a beaucoup de femmes comme elle, un peu évaporées et un peu folles en Angleterre, précise-t-elle. Je me reconnais dans ce personnage. » Tout le monde peut se retrouver dans la générosité et l’optimisme de cette femme dynamique.