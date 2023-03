Voilà un film qui fait du bien. Les Petites Victoire, comédie de Mélanie Auffrey récompensée par le jury et le public au Festival de l’Alpe d’Huez, fait souffler un vent de bienveillance dans le cœur du spectateur.









La réalisatrice de Roxane y confirme son don pour donner une voix au monde rural qui prend ici la forme d’un duo composé de Julia Piaton et Michel Blanc. Elle émeut en maire, institutrice et femme à tout faire d’un village breton. Il bouleverse en retraité bourru qui retourne à l’école pour apprendre à lire et à écrire.

Des héros aimés et aimables

« J’aime mes personnages, c’est peut-être pour cela qu’ils touchent les spectateurs », confie la réalisatrice à 20 Minutes. Touché, on l’est, tant par la lutte de cette femme pour essayer de sauver son village dont les commerçants ont fui, que par les efforts de son élève âgé pour vaincre sa mauvaise humeur et révéler un cœur en or au milieu de ses très jeunes camarades de classe.

Cette histoire d’humour tendre aborde des thèmes sérieux (illettrisme, désertification, solitude…) avec une tendresse communicative. Mélanie Auffey se fait toute délicatesse pour décrire la vie villageoise et les sacrifices qu’elle implique pour qui essaye de la préserver. Son film drôle et lumineux fait parfois monter les larmes aux yeux mais Les Petites victoires mérite son titre. Le film célèbre celles de ceux qu’on appelle parfois « les petites gens » qui se révèlent des grands par la façon dont ils se débattent avec les épreuves de la vie.