C’est un grand producteur de films d’animation comme Your Name et Belle mais pas que. Genki Kawamura vient aussi de réaliser N’oublie pas les fleurs, superbe premier long métrage inspiré de son propre roman. « J’ai voulu essayer de retranscrire le flou qui s’empare des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer », confie-t-il à 20 Minutes.

Le réalisateur a choisi les prises de vues réelles pour décrire les rapports d’un fils et de sa mère atteinte de démence sénile. « Je pensais que mon roman serait inadaptable, reconnaît-il. Puis l’idée a fait son chemin et je me suis lancé le défi de parvenir à rendre cette impression de perte de mémoire avec l’aide de comédiens talentueux. » Mieko Harada, actrice bien connue des fans d’Akira Kurosawa, vibre d’émotions dans le rôle de la mère face à l’impressionnant Masaki Suda qui incarne son fils.

Un feu d’artifice de souvenirs

« J’aime le cinéma d’animation par-dessus tout, insiste Genki Kawamura, mais je n’aurais pas pu rendre le type d’émotions que je souhaitais avec ce médium. Il me fallait filmer des êtres humains pour y parvenir. » Il fait vibrer ses interprètes au rythme des souvenirs qui leur reviennent et interroge leur mémoire en un patchwork qui finit par révéler un passé douloureux.

« J’ai pensé à ma grand-mère pour écrire cette histoire mais je suis persuadé que ce que je raconte est universel, » insiste l’auteur/réalisateur. C’est l’impression qu’il communique dans N’oublie pas les fleurs où de superbes feux d’artifice - « Fleurs de feu » en japonais - font vibrer des personnages tentant de faire la paix avec leur passé avant de se dire adieu.