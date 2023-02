Quelle femme ! Isabelle Huppert impressionne dans La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé qui l’avait déjà dirigée dans La Daronne. Cette histoire vraie d’une lanceuse d’alerte travaillant pour Areva, agressée chez elle en 2012 puis accusée d’avoir tout inventé avant d’être innocentée, rend hommage à cette activiste remarquable. Un scénario brillant sous forme de polar coécrit par Fadette Drouard en s’inspirant du livre de Caroline Michel-Aguirre (ed. Stock) tient le spectateur en haleine qu’il connaisse ou pas le déroulement de cette sombre affaire. Ce film magnifique est de ceux qui marquent durablement.

« J’ai composé un personnage imaginaire bien que je sache que le film est tiré de faits réels et avérés, explique Isabelle Huppert à 20 Minutes. J’ai été touchée par le courage, la pugnacité et la témérité de Maureen. » La comédienne rend parfaitement le mélange de force et de fragilité de cette héroïne qu’elle incarne brillamment. Sa composition bouleverse au point qu’on est partagé entre l’empathie qu’on ressent pour l’héroïne et la fureur de la voir ainsi malmenée.

Un bel exemple de résilience

Traînée dans la boue mais soutenue par ses camarades de lutte et son époux, Maureen Kearney constitue un bel exemple de résilience que souligne ce film puissant. « J’ai été passionné par sa part de mystère, précise Jean-Paul Salomé. On ne comprend pas toujours ses réactions ce que les hommes ont interprété de manière assez radicale. » C’est un véritable chemin de croix qui attend Maureen Kearney malmenée par ceux qui tentent de la faire taire. Elle plie parfois mais ne cède jamais ce qui rend la rend incroyablement attachante.

« Le cinéma, c’est de la fiction, c’est avant tout le pouvoir de l’imaginaire », insiste Isabelle Huppert. Le nôtre fonctionne à plein régime en découvrant la réalité de ce qu’a vécu la Syndicaliste. Jean-Paul Salomé a signé un bien beau film.