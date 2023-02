Ils ont été « zellerisés ». Laura Dern et Hugh Jackman sont tombé en admiration pour Florian Zeller, le réalisateur de The Son dans lequel ils incarnent des parents divorcés tentant de tirer leur fils adolescent d’une profonde dépression (Zen Mcgrath, éblouissant). The Father, premier long métrage du cinéaste doublement oscarisé en 2021, les avait beaucoup impressionnés.

« C’est moi qui l’ai contacté pour jouer dans The Son dès que j’ai su qu’il portait sa pièce à l’écran, confie Hugh Jackman à 20 Minutes. Je savais que je devais avoir le rôle et j’avais peur qu’il me passe sous le nez. » Il est bouleversant en papa dépassé par l'état mental son ado alors que cet homme vieillissant doit aussi composer avec sa jeune épouse (Vanessa Kirby, lumineuse) et leur bébé.

La maladie mentale en question

Même son de cloche du côté de Laura Dern. « Florian Zeller a une écriture parfaite, explique-t-elle. Il vous engloutit dans son univers comme le fait David Lynch. » Une comparaison en connaissance de cause puisque Laura Dern est l’une des actrices fétiches du réalisateur américain. Elle aussi émeut aux larmes dans la peau d’une femme délaissée par son époux qui ne sait plus comment aider son fils au bord du gouffre.

« C’est important de parler de maladie mentale à une époque où ce sujet concerne le monde entier. J’espère que le film ouvrira le dialogue sur ce sujet », martèle Hugh Jackman. Le spectateur ne peut qu’approuver cette déclaration en sortant de The Son, œuvre sensible portée par des comédiens en état de grâce.