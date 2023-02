Dix-neuf films pour un seul Ours d’or : le jury de la 73e Berlinale, présidé par la star américaine Kristen Stewart, a dévoilé ce samedi soir son palmarès. C’est le documentariste français Nicolas Philibert qui a séduit les jurés avec son documentaire Sur l’Adamant. Il remporte l’Ours d’or pour cette immersion sensible à bord d’une péniche faisant office d’hôpital de jour pour des personnes atteintes de maladies psychiatriques à Paris, et succède ainsi à Nos Soleils, ode catalane à l’agriculture de l’Espagnole Carla Simon. Deux décennies après l’immense succès de Etre et avoir, le documentariste de 72 ans quitte les bancs de l’école pour cette plongée dans l’univers psychiatrique, premier film d’une trilogie à ce sujet.

Autre Français à briller dans ce palmarès : le réalisateur Philippe Garrel qui a reçu à 74 ans l’Ours d’Argent du meilleur réalisateur pour Le Grand Chariot, un film aux airs de testament artistique tourné avec ses enfants. « Vive la révolution iranienne », a déclaré cet héritier de la Nouvelle Vague en recevant son prix qu’il a aussi dédié « à Jean-Luc Godard, qui est (…) un très grand maître, qui n’est plus de ce monde », décédé en septembre dernier.

Pas de distinction de genre

Outre l’Ours d’Or, le jury remet sept Ours d’Argent, dont le prix du meilleur interprète dans un rôle principal, et du meilleur interprète dans un rôle secondaire, sans distinction de genre. Berlin est le seul grand festival à ne plus remettre un prix du meilleur acteur ou de la meilleure actrice.

Le prix de la meilleure interprétation revient donc à Sofia Ortero, dans 20.000 especies de abejas (20.000 espèces d’abeilles) de l’Espagnole Estíbaliz Urresola. Le film aborde avec force un sujet très contemporain, la question de la transidentité chez l’enfant. Ce long métrage a remporté ce samedi deux prix de jury indépendant : celui du journal berlinois Morgenpost et celui de l’association des cinémas allemands d’art et d’essai.

Elle l’emporte notamment face l’Américain Jesse Eisenberg (The Social Network), métamorphosé en chauffeur de VTC bodybuildé dans Manodrome, avec Adrien Brody (Le Pianiste) en second rôle. L’Ours d’argent du meilleur second rôle est décerné à l’actrice Thea Ehre dans Till the End of the Night (Bis ans Ende der Nacht) de Christoph Hochhäusler.

L’Ours d’Argent du Grand Prix du Jury revient à Afire (Roter Himmel) de Christian Petzold. L’Ours d’Argent du Jury revient à Bad Living de Joᾶo Canijo. L’Ours d’argent du scénario a été décerné à l’Allemande Angela Schanelec pour Music. L’Ours d’argent de la meilleure contribution artistique est attribué à Hélène Louvart pour la direction de la photo dans Disco Boy de Giacomo Abbruzzese.

Retour à la normale

Aux côtés de la plus jeune présidente de jury de l’histoire du festival, Kristen Stewart, siègent une majorité d’artistes femmes, dont l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, et la réalisatrice Carla Simon. Au-delà de la compétition, cette 73e édition a permis à la Berlinale de renouer avec la normalité, après les restrictions liées au Covid-19.









On a notamment pu voir Sean Penn, venu présenter un documentaire sur ses pérégrinations dans l’Ukraine en guerre, le chanteur Bono et le légendaire réalisateur Steven Spielberg, qui a reçu un Ours d’or d’honneur. Vendredi soir, a été remis Teddy Bear (récompensant le meilleur film sur une thématique LGBT) à « All the Colours of the World Are Between Black and White », une histoire d’amour du Nigérian Babatunde Apalowo.