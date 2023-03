Vous rêvez de rencontrer Hugh Grant, Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege Jean-Page, Sophia Lillis ou Justice Smith ? Vos désirs pourraient devenir réalité grâce à 20 Minutes qui permet à un de ses lecteurs de se joindre à sa journaliste ciné pour interviewer les stars du film Donjons et dragons : L’honneur des voleurs.

Il vous faudra être disponible aux deux dates suivantes : jeudi 16 mars dans la matinée pour la projection presse du film au Pathé Beaugrenelle (Paris 15e) et mercredi 22 mars dans la matinée pour les interviews (on dit le « junket » dans notre jargon) à l’Hôtel Bristol (Paris 8e).

Affûtez vos arguments dans le fichier ci-dessous en précisant quelle question vous semble la plus judicieuse de poser à ces stars. Les entretiens, qui se dérouleront en anglais, seront filmés. Et votre expérience fera l’objet d’un article accompagné d’une vidéo, à paraître peu avant la sortie du film le 12 avril.

Nous recherchons un lecteur ou une lectrice motivée pour interviewer avec nous les stars de Donjons et dragons regroupées en duos : Hugh Grant et Chris Pine, Michelle Rodriguez et Rege Jean-Page, Sophia Lillis et Justice Smith. Quelle question avez-vous envie de poser à ces acteurs et actrices ? La plus affûtée permettra à son auteur ou autrice de venir rencontrer l’équipe du film.