Sacré Michaël Youn ! Après avoir créé l’événement au Festival de l’Alpe d’Huez en janvier, c’est sur la plateforme Amazon Prime qu’il va semer le chaos avec BDE (« Bureau des élèves » en toutes lettres) dès ce vendredi. Il y entraîne d’anciens camarades de classe dans des retrouvailles qui vont tourner à la catastrophe quand ils se heurtent à des étudiants fêtards.









« La surenchère de délires entre les « vieux » dont je fais partie avec Helena Noguerra, Lucien Jean-Baptiste et Vincent Desagnat et les « jeunes » joués notamment par Rayane Bensetti et Ludovic me semblait un terrain de jeu idéal », confie Michaël Youn à 20 Minutes. Effectivement, ces deux bandes de joyeux drilles n’y vont pas de mainmorte pour démolir un chalet luxueux et transformer une paisible station de ski en enfer glacé.

Un désordre très organisé

« On ne s’est rien interdit, reconnaît Michaël Youn, même si je reconnais que je ne me suis pas simplifié la vie en étant à la fois acteur principal et réalisateur. » Destructions, explosions, bagarres, poursuites et même un ours font partie des ingrédients prouvant que le comique n’a lésiné ni sur les moyens ni sur les gags surtout qu’il est également coscénariste avec Matt Alexander. « C’était très écrit, insiste Michaël Youn. Car ce genre de films ne peut laisser que peu de place à l’improvisation si on veut que le rythme reste soutenu. » Et ça n’arrête pas une seule seconde ! Les amoureux du style nerveux de Michaël Youn seront à la fête de le retrouver en pleine forme et en bonne compagnie sur les pistes du rire.