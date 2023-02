Paul Rudd est retour dans Ant-Man et la guêpe : Quantumania de Peyton Reed sorti en salle ce mercredi. « Faire partie du MCU (Marvel Cinematic Universe) a été une bénédiction pour moi, confie l’acteur à 20 Minutes. Ce rôle est très amusant à jouer. » Dans ce troisième volet, le superhéros et ses amis sont envoyés dans un univers quantique où un méchant fait sa loi et pourrait bien détruire l’humanité.

« Cette expérience a changé ma vie, insiste le comédien. Je suis plus souvent reconnu dans la rue et j’ai noué de véritables amitiés sur le tournage que ce soit parmi mes partenaires ou les autres membres de l’équipe. » Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas et Kathryn Newton sont de nouveau ses partenaires pour un voyage bourré d’effets spéciaux.

Une question de choix

Bien que l’action du film se déroule dans un monde quantique, Paul Rudd n’est pas devenu un as de la physique. « J’en ai appris plus sur les fourmis que sur la physique quantique mais je trouve cet univers fascinant », confie-t-il.

Pour autant, le comédien ne se voit pas forcément prolonger l’expérience plus que de raison. « Ce n’est pas moi qui décide, dit-il. Viendra peut-être un moment où il sera gênant de me voir dans le costume. J’ai, bien entendu, un certain pouvoir de décision, mais ce n’est pas moi qui choisirai au final. » On peut penser que les fans ne se lasseront pas rapidement de voir le comédien dans ce rôle qui lui va comme sa combinaison rouge et moulante.