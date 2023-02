Certains acteurs s’imposent comme des évidences dès leur premier rôle. C’est le cas pour Riadh Belaïche, révélé sous le nom de « Just Riadh » sur Instagram et YouTube avant de se lancer comme comédien pour A la belle étoile, découvert au Festival de l’Alpe Huez. Le jeune homme de 24 ans y incarne Yazid Ichemrahen, devenu l’un des plus grands pâtissiers du monde après une jeunesse difficile en foyer.









« Le film montre comment on peut y arriver à force de détermination et de boulot, explique Riadh Belaïche. C’est un message positif qui me parle d’autant plus que j’ai moi-même appris la discipline en faisant mes vidéos. » L’acteur entre dans son personnage avec autant de justesse et de charisme.

Un registre plus sérieux que pour ses vidéos

« Il m’a fallu acquérir les gestes professionnels du héros, précise Riadh Belaïche. Ce n’était pas évident mais cela m’a largement aidé à m’approprier le rôle. » Les scènes où on le voit composer des gâteaux ou des sculptures de glace sont à couper le souffle ! Mais celles où le héros doit composer avec les travailleurs sociaux et d’anciennes connaissances qui n’acceptent pas son métier retiennent aussi l’attention tant elles soulignent les efforts du futur chef. « Le film m’a permis d’aborder un registre plus sérieux que celui auquel je suis accoutumé et de travailler en équipe, un autre domaine auquel je ne suis pas habitué », précise le jeune acteur.

A la belle étoile ne raconte pas que l’histoire d’un garçon déterminé à se donner les moyens de réussir. Ce film revigorant révèle un comédien brillant dont on attend la suite de la carrière avec gourmandise.