Le drame rural As Bestas est le grand vainqueur de la cérémonie des Goya, équivalent espagnol des Oscars, qui a également consacré samedi soir son acteur principal, le Français Denis Ménochet, et a rendu hommage au réalisateur Carlos Saura, décédé la veille à 91 ans. Le long métrage de Rodrigo Sorogoyen, tourné avec les acteurs français Marina Foïs et Denis Ménochet, a raflé au total neuf récompenses, dont celles du meilleur film espagnol, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original.

« Pour être un bon réalisateur, outre le fait de toujours regarder Carlos Saura, il faut s’entourer de la meilleure équipe possible. Et je l’ai fait, c’est le seul mérite que j’ai », a réagi le cinéaste de 40 ans en recevant sa récompense dans la nuit de samedi à dimanche.

Déjà 700.000 entrées

L’acteur principal du film, Denis Ménochet, a obtenu le prix du meilleur acteur. Il s’agit de la plus importante récompense obtenue à ce jour par le comédien français, qui a travaillé avec les cinéastes François Ozon (Peter Van Kant), Quentin Tarantino (Inglorious Bastards) et Ridley Scott (Robin des bois). « J’ai eu la chance de travailler avec des acteurs que j’admire », a assuré l’acteur en espagnol, en citant notamment Marina Foïs et l’Espagnol Luis Zahera, « meilleur acteur au monde » selon lui, récompensé par le Goya du meilleur second rôle.

Le film de Rodrigo Sorogoyen, étoile montante du cinéma espagnol, raconte l’histoire d’un couple tombé amoureux d’un coin déshérité de Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne, dont l’installation suscite l’hostilité menaçante de deux frères voisins. Ce long métrage inspiré d’une histoire vraie a déjà été vu par 700.000 spectateurs. Il avait déjà fait sensation en mai au festival de Cannes, où il était présenté hors compétition.

Juliette Binoche honorée

La 37e édition des Goya a également été l’occasion pour le monde du cinéma de rendre un hommage appuyé au réalisateur espagnol Carlos Saura, décédé vendredi à son domicile de la région de Madrid, et récompensé par un Goya d’honneur. « La mort de Carlos Saura a ému toute la profession » car « il était l’un des représentants les plus brillants de la culture espagnole », a souligné le président de l’Académie du cinéma Fernando Méndez-Leite lors de la cérémonie à Séville, dans le sud de l’Espagne. Le Goya a été remis aux deux enfants du cinéaste ainsi qu’à son épouse, l’actrice Eulalia Ramón.









Les Goya ont également rendu hommage à l’actrice française Juliette Binoche, qui a reçu un prix international pour « son extraordinaire trajectoire » cinématographique. En recevant son prix, l’actrice a chantonné l’air de Porque te vas, chanson emblématique du film « Cria cuervos » de Carlos Saura. Le cinéaste espagnol « m’a ému terriblement », a-t-elle assuré, avant de se dire en espagnol « heureuse » de recevoir ce « merveilleux prix ».