Le rappeur Hatik, déjà vu dans la série Validé, poursuit sa carrière d’acteur dans La Tour de Guillaume Nicloux, projeté au Festival de Gérardmer. Dans la peau d’un petit caïd, il se retrouve face à une brume mystérieuse qui engloutit leur bâtiment, faisant disparaître tout ce qui en sort - objet ou personne - sans espoir de retour.

Un acteur prometteur

« On ne se sait pas ce qu’est cette brume, confie Hatik à 20 Minutes. On ne peut pas jurer qu’il s’agit d’une créature mais on pense plutôt d’un vortex qui happe les gens. » Une chose est certaine : il faut que les habitants s’organisent s’ils veulent survivre à ce confinement d’un genre un peu spécial où ils se retrouvent totalement isolés du monde extérieur pour une durée indéterminée.

« Je n’aime pas les films d’horreur et ceux qui mettent mal à l’aise, déclare Hatik, mais j’avais envie de travailler avec un réal qui me faisait découvrir de nouvelles méthodes de travail. C’était une expérience enrichissante. » Le rappeur âgé de 30 ans semble parfaitement à l’aise dans le rôle de celui qui cherche à protéger les siens alors que la violence va crescendo dans les couloirs du bâtiment.

« Ce personnage a des points communs avec moi, précise-t-il. Comme moi, c’est un gars « Lamba » qui vit dans une cité populaire. Je n’ai pas eu trop de mal à l’incarner : il m’a juste fallu exagérer certaines émotions. » Ce qu’Hatik fait très bien. Malgré les baisses de régimes du film, La Tour possède le mérite de surprendre par son originalité et de confirmer qu’Hatik possède tout le potentiel nécessaire pour continuer sa carrière au cinéma.