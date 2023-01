Guillaume Canet n’a pas peur que le ciel lui tombe sur la tête. Pour Astérix et Obélix : L’Empire du milieu, il a non seulement emmené les Gaulois vivre des nouvelles aventures en Chine pour empêcher César de conquérir ce territoire lointain, mais il a tenté de renouveler les effectifs. Ainsi, Gilles Lellouche remplace Gérard Depardieu en Obélix alors que Guillaume Canet s’est choisi lui-même pour jouer Astérix.

« Pour le casting, j’agis à l’instinct, confie-t-il à 20 Minutes. Cela m’a toujours réussi. Pour le duo d’Astérix et Obélix, c’était quand même un peu risqué car je me suis entouré de beaucoup d’autres stars. » Parmi elles, on peut citer Marion Cotillard, Vincent Cassel, José Garcia, Jonathan Cohen, et Ramzy Bedia qui s’en donnent à cœur joie dans des personnages taillés à leurs (dé)mesures.

Un retour à l’enfance

La grande et bonne surprise du film, c’est Gilles Lellouche. Il embrasse le rôle d’Obélix avec une gourmandise palpable. « Gérard Depardieu m’avait donné un conseil que j’ai utilisé pendant tout le tournage, explique-t-il à 20 Minutes. Il m’a dit de me souvenir qu’Obélix a constamment des paillettes dans les yeux. » Après avoir suivi un régime et un entraînement draconiens, l’acteur est devenu cet être tendre et naïf qui découvre les joies d’un amour partagé avec une guerrière chinoise.

« C’était un retour à l’enfance », déclare Gilles Lellouche. Guillaume Canet ne regrette pas de lui avoir confié le rôle. « Gilles est vraiment devenu l’Obélix créé par Goscinny et Uderzo, constate-t-il. Il en a la tendresse et le côté touchant. »

Une histoire d’amitié des deux côtés de la caméra

Gilles Lellouche ne s’est pas contenté de donner la réplique à Astérix/Guillaume Canet. C’est lui aussi qui lui a recommandé d’incarner Astérix. « Au départ, je pensais jouer César, se souvient le réalisateur. Gilles m’a fait changer d’avis et il a eu d’autant plus raison que je trouve Vincent Cassel impeccable dans le rôle. » Gilles Lellouche a aussi soutenu son ami sur le tournage. « Il faut souvent beaucoup attendre sur un plateau et, plutôt que de tirer la tête ou de m’enfermer, je préférais rester présent pour soutenir Guillaume, raconte-t-il. Car notre amitié dépasse largement la fiction. » Cela se sent dans cette fresque pharaonique riche en gags, en péripéties, en Romains et en baffes en tout genre.