M. Night Shyamalan n’aime rien tant que de malmener l’Amérique et les Américains. Knock At the Cabin, présenté en clôture du Festival de Gérardmer, est une variation réussie dans ce domaine. Un couple homosexuel et leur fillette voient quatre étrangers venir frapper à la porte de la cabane isolée qu’ils ont louée pour les vacances. Ces derniers ont une proposition inacceptable à leur faire.

« L’histoire que je raconte parle plus de foi que de religion, explique M. Night Shyamalan à 20 Minutes. Mes personnages sont plus ou moins sceptiques ce qui me semblait constituer une dynamique de suspense passionnante. » Les papas et leur fille doivent accepter de sacrifier un membre de leur famille. A chaque refus, des millions de gens mourront et s’ils ne finissent par obéir, ils resteront seuls sur une planète dévastée et totalement dépeuplée par leur égoïsme.

Une œuvre prenante et aboutie

« Ont-ils affaire à des fous complotistes ou ont-ils le sort du monde et de sa population entre leurs mains ? C’est la question que j’aimerais que les spectateurs se posent avant de se demander comment ils agiraient s’ils étaient confrontés au même cas de conscience. » Comme il sait si bien le faire, le réalisateur de Signes et Glass confronte des personnes ordinaires à des choix qui ne le sont pas, face à une possible apocalypse. Dave Bautista, vu notamment dans Les Gardiens de la Galaxie, révèle un imposant talent d’acteur en chef du gang menaçant.

M. Night Shyamalan a choisi de garder la violence sous toutes ses formes hors champ en ne laissant entrevoir que quelques images particulièrement dérangeantes. Il place le spectateur dans la position de la famille menacée avec une jubilation palpable. « Ces parents et leur enfant ont été choisis en raison de leur amour inconditionnel d’une très grande pureté, insiste le réalisateur. Le fait qu’il s’agisse d’une famille homoparentale n’entre en ligne de compte que pour évoquer l’homophobie qu’ils ont pu subir au cours de leur vie et la façon dont elle a influé sur leurs réactions. »

L’esprit ludique de M. Night Shyamalan fait des étincelles dans ce suspense très bien mené et d’autant plus prenant que tous les protagonistes sont attachants. Il y avait longtemps que le réalisateur ne nous avait pas offert une œuvre aussi aboutie.