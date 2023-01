Onze nominations pour L’Innocent de Louis Garrel, dix pour La Nuit du 12 de Dominik Moll, neuf pour En corps de Cédric Klapisch, neuf pour Pacification, sept pour Les Amandiers et sept pour Novembre. Les nominations dans les 24 catégories des César 2023 sont tombées ce matin peu après 10 heures. Les 4.705 membres de l’Académie, dont 44 % de femmes, ont maintenant un mois pour voter, avant la cérémonie de remise des prix, le 24 février. Au terme d’une année contrastée pour le cinéma français, pas encore remis de la pandémie, quelque 260 films tricolores sont éligibles, dont certains ont tiré leur épingle du jeu.

Deux polars, l’un drôle, l’autre pas

Si Louis Garrel fait la quasi-unanimité avec L’Innocent, sa (formidable) comédie policière dont il partage l’affiche avec Noémie Merlant, on est ravi de voir aussi La Nuit du 12, tout aussi policier et tout aussi réussi dans un registre nettement plus dramatique, figurer en seconde position avant la cérémonie. Le film signé par l’auteur de Harry, un ami qui vous veut du bien (César du meilleur réalisateur en 2001) et qui plonge le spectateur dans les méandres d’une enquête non résolue sur un féminicide, a triomphé aux prix Lumières, remis en début d’année par la presse internationale.

L’autre gagnant des Lumières avait été Pacification, Tourment sur les îles d’Albert Serra qu’on retrouve aussi en bonne place et dans lequel Benoît Magimel, extraordinaire, campe un haut-commissaire de la République à Tahiti. Cet étrange voyage polynésien avait aussi reçu le prix Louis-Delluc 2022, ex aequo avec Saint Omer d’Alice Diop.

Pas trop de polémique en vue

On saluera encore Cédric Klapisch, qui s’est attiré les faveurs de la critique et du public avec En corps (1,3 million d’entrées), l’histoire d’une danseuse classique (jouée par Marion Barbeau de l’Opéra de Paris) qui se reconstruit au sein de la compagnie de danse contemporaine d’Hofesh Shechter à la suite d’une blessure.

On peut s’étonner de ne voir aucune femme parmi les meilleurs réalisateurs. Où sont passées Alice Diop, Alice Winocour, Rebecca Zlotowski, Mia Hansen-Love ? Et même Valeria Bruni-Tedeschi dont le film Les Amandiers figure malgré tout dans sept catégories, mais ni pour la réalisation… ni pour la révélation masculine. Son jeune acteur Sofiane Bennacer, accusé par quatre anciennes compagnes et mis en examen pour viols et violences sur conjoint, n’y figure pas.

C’est un « ouf » de soulagement pour l’Académie des César qui avait pris les devants en édictant de nouvelles règles visant à éviter les manifestations hostiles lors de la cérémonie. Pas de risque de polémique à devoir esquiver donc, pour Tahar Rahim qui présidera la soirée, le 24 février à l’Olympia, au côté de Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla.