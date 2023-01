Le tiroir-caisse ne cesse de s’ouvrir pour Avatar 2 : la voie de l’eau. Le film de James Cameron continue en effet d’engloutir le box-office nord-américain et fait désormais partie du club très fermé des films qui ont dépassé les 2 milliards de dollars de recettes dans le monde, selon les chiffres provisoires dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Avec 19,7 millions de dollars de recettes ce week-end (de vendredi à dimanche) aux Etats-Unis et au Canada (contre 31 millions le week-end dernier), le film domine le classement pour la sixième semaine consécutive. Avatar 2 a engrangé près de 598 millions de dollars en Amérique du Nord, et 1,43 milliard dans le reste du monde pour dépasser les 2 milliards de dollars.

Seulement six films ont atteint cette barre symbolique dans l’histoire, dont trois du cinéaste canadien : Avatar, Avatar 2 et Titanic. La suite très attendue du blockbuster de science-fiction de 2009 se déroule plus d’une décennie après les événements du premier film et dans un espace aquatique.

Le deuxième loin derrière

Pour son cinquième week-end en salles, Le Chat Potté 2 : la dernière quête se place à la seconde place avec 11,5 millions de dollars. En troisième position (9,8 millions de dollars) on retrouve le thriller M3GAN, l’histoire d’une effrayante poupée-robot conçue au départ pour être le compagnon idéal d’une petite orpheline.

Nouvel entrant, Missing : Disparition inquiétante, de Nick Johnson et Will Merrick, se classe à la quatrième place avec 9,3 millions de dollars, devant Le pire voisin du monde, avec Tom Hanks, qui enregistre 9 millions de dollars.