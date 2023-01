C’est son plus beau personnage à ce jour. Ramzy Bedia irradie dans le rôle-titre de Youssef Salem a du succès réalisé par la scénariste du Nom des gens Baya Kasmi et découvert au Festival du Film francophone d’Angoulême. « Baya a vu chez moi quelque chose que personne d’autre n’avait déniché, confie l’acteur à 20 Minutes. Dans la peau d’un écrivain qui connaît un triomphe avec un roman consacré à sa famille, le comédien est épatant.

« L’écriture est importante pour mon personnage mais ce qui compte surtout, c’est l’opinion des siens, explique Ramzy Bedia. II n’a pas réfléchi au fait qu’ils allaient voir le livre, ni au fait que le roman pouvait cartonner. » Le pauvre Youssef est donc coincé entre gloire littéraire (il se retrouve sur la « short list » du prix Goncourt) et désir cacher ses écrits à ses proches.

La famille avant tout

« Je comprends Youssef, reconnaît Ramzy Bedia, Moi aussi, je pense à ma famille quand je fais des films, mais mes proches me laissent tranquille du moment que je vais manger avec eux le dimanche. » Les choses sont moins faciles pour le héros, poussé par une éditrice farfelue jouée par Noémie Lvovsky et asticoté par sa frangine incarnée par Melha Bedia, sœur du comédien à la ville vue récemment dans la série Miskina. « Nos rapports dans le film sont proches de ceux que nous avons dans la vie, s’amuse Ramzy. Un mélange d’amour infini et d’agressivité de surface. » Leur duo offre des moments d’humour irrésistibles dans cette comédie qui sait se teinter de tendresse quand le romancier est avec ses parents ou avec une doctoresse jouée par Vimala Pons.

« La célébrité, c’est de l’huile dans les rouages du quotidien, commente Ramzy, mais Youssef n’est pas prêt à en accepter les inconvénients. » Cette fantaisie savoureuse rend cet homme fragile particulièrement attachant. Même s’il n’y pense sans doute pas, Youssef Salem mérite de connaître un beau succès dans les salles.