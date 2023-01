« C’est une pure fiction : dans la vie, on s’entend très bien » : Ce cri du cœur est celui que poussent ensemble Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig pour 20 Minutes après la projection de Cadors de Julien Guetta au Festival du film francophone d’Angoulême. On pourrait en douter en voyant leurs personnages : L’un (Grégoire Ludig, rigide comme une chemise trop amidonnée) et l’autre (Jean-Paul Rouve, mou comme de la colle à papier peint) incarnent des frères ennemis dans cette comédie pétrie de tendresse.









« Ce type de duos antagonistes est classique, précise Jean-Paul Rouve. J’estime que l’originalité du film vient de la vulnérabilité des personnages. Ceux qu’on surnomme ironiquement les « cadors » sont à côté de la plaque chacun à leur façon. » Entre Cherbourg et Rouen, le spectateur suit les frangins dans de petites arnaques et autres situations gentiment catastrophiques.

Un duo de bonne compagnie

« Jean-Paul et moi avons le même goût pour les dialogues délirants et les parties de ping-pong verbales », souligne Grégoire Ludig. La complicité des comédiens donne une grande fraîcheur à l’ensemble tandis que Marie Gillain, toujours juste, apporte une note féminine à l’ensemble. Ce qui n’est pas toujours évident quand l’un des frères urine sur la tombe de leur père ou entraîne l’autre dans des magouilles à la petite semaine. « J’espère que les spectateurs ouvriront leur cœur aux Cadors, souhaite Jean-Paul Rouve, et qu’ils finiront par les considérer comme des potes. » Il devrait être exaucé tant ce duo est de bonne compagnie.