C’est un cri de révolte contre le racisme que pousse Jimmy Laporal-Trésor avec Les Rascals découvert au dernier Festival de Deauville. « Mon film n’est pas qu’un brûlot, précise le cinéaste à 20 Minutes. C’est avant tout un divertissement populaire comme on en réalisait beaucoup dans les années 1980, période où se déroule l’histoire des Rascals. »









Les héros du film, jeunes et insouciants, sont emportés dans un engrenage de violence, après avoir recroisé un skinhead qui les a tabassés lorsqu’ils étaient enfants. « Ce que je raconte pourrait se passer aujourd’hui mais le contexte historique m’a permis de donner un film plus fort visuellement », insiste le réalisateur. Il signe son premier long métrage après avoir été découvert avec le court Soldat Noir, cité aux César en 2022.

Montée de l’extrême-droite en France

Le spectateur se laisse facilement happer dans la vie de ces gamins confrontés à la peur à une époque où l’extrême-droite commence à monter en France. « Quand j’étais gamin, on fuyait dès qu’on voyait des gars qui pouvaient avoir des looks skinheads, se souvient le cinéaste âgé de 46 ans. On espérait que les choses évolueraient dans le bon sens quand on serait grand, et quarante ans plus tard, on est toujours face aux mêmes questionnements. » Paradoxalement, l’esthétique du film qui fait clairement référence à Outsiders de Francis Ford Coppola accentue la problématique très actuelle que pose le réalisateur.

« Aujourd’hui, l’idéologie d’extrême droite est largement décomplexée, insiste Jimmy Laporal-Trésor. J’aimerais que Les Rascals donne à réfléchir tout offrant un divertissement bourré de suspense. » Ce film d’action rythmé parvient à ce résultat en secouant son public sans lui laisser le moindre répit.